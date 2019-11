Lenovo ThinkPad X1 | il primo PC con display pieghevole

Fonte : surface-phone

(Di martedì 19 novembre 2019) Durante l’evento Tech World 2019, che si è tenuto pochi giorni fa in Cina,ha presentatoX1: ilPC con schermo. Caratteristiche IlX1 era stato mostrato come prototipo a maggio, ma l’ultimo evento ha offerto l’opportunità di vederlo in azione. Il laptop foldable diè dotato di unda 13,3 pollici con risoluzione 2K. Lo schermopermette di utilizzarlo in diverse modalità: tablet, libro e computer, quest’ultima con una tastiera virtuale nella parte inferiore del. Immagini Conclusione Si tratta di un device ancora in fase di sviluppo e potrebbe essere commercializzato nella seconda metà del 2020. Un dettaglio che potrebbe essere migliorato da qui al lancio soni bordi che, come si vede nelle immagini, attualmente sono un po’ spessi. Da notare però che non è visibile alcuna ...

FalcionelliFede : RT @tuttoteKit: #Lenovo ThinkPad X1, la rivoluzione del laptop pieghevole Leggi l'articolo qui >> - tuttoteKit : #Lenovo ThinkPad X1, la rivoluzione del laptop pieghevole Leggi l'articolo qui >> - parts_computer : 0A36290 - Lenovo - 84 (6 Cell) Battery For Thinkpad E120 E125 E320 E325 (0a36290) -