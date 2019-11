Gualtieri | è una manovra progressista | non temo emendamenti 4 550

Gualtieri risponde all'UE : "Nostre stime prudenti. Nessuna deviazione dalle regole" : Il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri ha inviato al Vice presidente della Commissione europea Valdis Dombrovskis e al Commissario Pierre Moscovici la lettera di risposta alla richiesta di chiarimenti all'Italia sulla manovra economica. Il titolare del dicastero di via XX Settembre ha spiegato, come riporta una nota del MEF, che "l’intonazione moderatamente espansiva della manovra di bilancio" è "coerente con le regole del Patto di ...

Sms di Conte a Gualtieri : "Lotta all'evasione sia una rivoluzione - se no è inutile. Mi assumo la responsabilità" : La battaglia contro l’evasione fiscale deve portare a “una rivoluzione”: è inutile farla se non si va fino in fondo. È il senso di un sms inviato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte al ministro dell’Economia Roberto Gualtieri.Il testo del messaggio è stato anticipato dal Corriere della Sera: “Caro, sull’evasione deve essere una rivoluzione, che deve cambiare i comportamenti dei ...

Gualtieri : «Stop alle clausole Iva e all'inasprimento delle tasse - non è una impresa impossibile» : «Si avvierà, nel quadro dell'orizzonte triennale del governo, un'efficace revisione della spesa e riordino delle agevolazioni fiscali e - più in generale - il cantiere di...

Pensioni : Gualtieri - ‘Quota 100 fortunatamente andrà ad esaurimento’ : Roma, 3 ott. (AdnKronos) – “Quota 100 fortunatamente andrà ad esaurimento e noi certo non la rinnoveremo. Magari faremmo qualche manutenzione. Comunque non l’avrei mai fatta”. Così a ‘Piazza Pulita’ su La7 il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri. Questo, spiega, “non vuol dire che non ci sia un problema Pensionistico: la Fornero era tutt’altro che perfetta come riforma ma ...