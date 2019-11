Dall' Inghilterra | Mirror | Guardiola infelice al City | una clausola potrebbe favorire addio

Ex Ilva - la nuova ipotesi per il salvataggio "arriva Dall'Inghilterra" : L'azienda siderurgica britannica British Steele è molto simile all'ex Ilva a causa di varie criticità, anche ambientali. Un...

Dall’Inghilterra - Guardiola-City addio a fine stagione : anche l’Italia tra le possibili destinazioni : Guardiola a fine stagione dirà addio al Manchester City Secondo quanto riporta il Mirror, l’avventura di Pep Guardiola sulla panchina del Manchester City sembra essere agli sgoccioli. Al termine della stagione il tecnico lascerà i Citizens, nonostante abbia un contratto in scadenza nel 2021, ci sarebbe infatti una clausola rescissoria nell’accordo pronto a liberarlo. Guardiola, ipotesi Juventus Dopo quattro stagioni trascorse ...

Notizia bomba Dall’Inghilterra : Al-Thani pronto a rilevare il Napoli! : Avrebbe del clamoroso, se confermata, l’indiscrezione lanciata dall’edizione online del quotidiano Daily Mail. Arriva direttamente dalle colonne del quotidiano inglese Daily Mail la Notizia che Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, avrebbe ricevuto un’offerta di 560 milioni di euro famiglia qatariota Al-Thani che vorrebbero acquistare il club partenopeo. Il presidente starebbe decidendo se porre fine alla sua ...

Napoli - la clamorosa indiscrezione Dall’Inghilterra : offerta pazzesca dello sceicco Al Thani! : La notizia è di quelle destinate a far discutere. In un momento delicato per la Napoli calcistica, con gli ultimi risultati deludenti susseguenti alla spaccatura tra società e squadra, ecco arrivare una notizia che scuote tutto l’ambiente partenopeo. Dall’Inghilterra lanciano infatti la bomba: il ricchissimo sceicco Al Thani (proprietario del PSG) avrebbe offerto 560 milioni all’attuale patron azzurro Aurelio De ...

Juventus - bomba Dall’Inghilterra : tutto su Haaland - ma occhio al Napoli : Manchester United e Juventus guidano una fila di oltre 20 club che monitorano i progressi di Erling Braut Haaland. Il direttore sportivo della Juventus, Fabio Paratici, era pronto a firmare Haaland dal Molde nell’estate del 2018 per la cifra di 6 milioni di euro, ma il ragazzo era riluttante a trasferirsi in un club in cui difficilmente avrebbe avuto chance di giocare. Juventus, ecco chi è Erling Braut Haaland, la stella norvegese Il ...

Dall'Inghilterra rumors su Allegri possibile sostituto di Zidane al Real : È sempre tempo di calciomercato: nonostante siamo nel bel mezzo del calcio giocato e nel definire alcuni verdetti importanti come la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, alcuni media sportivi continuano ad alimentare indiscrezioni di mercato, nello specifico si soffermano sulle panchine già in bilico. Sotto i riflettori è sicuramente finita quella del Real Madrid, con Zidane che sta facendo fatica a valorizzare una rosa già ...

L’Inghilterra ha eliminato gli All Blacks Dalla Coppa del Mondo di rugby : Si è qualificata alla finale del 2 novembre con una partita pressoché perfetta: la Nuova Zelanda non perdeva in Coppa del Mondo dal 2007

Scacchi - Europei a squadre 2019 : Italia travolta Dalla Spagna nel torneo Open - donne ok con la Svizzera. Russia e Inghilterra inciampano nel pari : Sono cominciati quest’oggi gli Europei a squadre di Scacchi in quel di Batumi, in Georgia, e subito ci sono stati alcuni risultati a sorpresa soprattutto nella sezione Open, mentre in quella femminile tutto è andato all’incirca come da pronostico. Il vento di sorpresa non ha riguardato, purtroppo, l’Italia, che due anni fa piazzò un clamoroso esordio battendo l’Azerbaigian poi campione. In questo caso, di gloria non ce ...

Juventus - Dall'Inghilterra : Kanté ed Emerson Palmieri nei desideri di Sarri (RUMORS) : Secondo il giornale britannico Express, Maurizio Sarri avrebbe avanzato due richieste, se non per gennaio, almeno per il mercato estivo 2020: si tratta del terzino sinistro Emerson Palmieri e del centrocampista francese Kanté. Il primo sarebbe la riserva ideale ma potenzialmente il titolare della fascia sinistra bianconera mentre il francese porterebbe quella quantità che sarebbe molto importante per un centrocampo di qualità come quello ...

L’uomo del giorno - Sir Bobby Charlton : Dalla morte sfiorata ai trionfi con Inghilterra e Manchester United : C’è chi dice che il destino siamo noi a costruircelo, chi invece pensa che sia lui a fare il nostro corso decidendolo sin dall’inizio. Di quest’ultimo c’è un esempio ben chiaro, con tanto di nome e cognome: Sir Robert Charlton, per tutti Bobby. L’ex calciatore inglese, che compie 82 anni, è il protagonista della consueta rubrica di CalcioWeb ‘L’uomo del giorno’. Alla giovanissima età di 15 ...

Dall'Inghilterra - Daily Mail : 'Allegri allenatore ideale del Manchester United' : Nonostante siano state disputate solo poche partite ufficiali dall'inizio della stagione, tante panchine di società importanti sono a rischio. In Spagna ad esempio Zidane sta incontrando non poche difficoltà così come Tuchel nel Paris Saint Germain mentre in Italia ieri abbiamo assistito alla presentazione di Pioli come nuovo tecnico del Milan, che ha sostituito l'esonerato Marco Giampaolo. Anche in Inghilterra ci sono panchine a rischio, su ...

Liverpool - possibile esclusione a tavolino Dalla Coppa di Lega : la clamorosa indiscrezione Dall’Inghilterra : Secondo quanto riferiscono i media inglesi, il Liverpool potrebbe perdere a tavolino il match contro il Milton Keynes per una irregolarità Rischia davvero grosso il Liverpool in Coppa di Lega, la formazione allenata da Jurgen Klopp infatti potrebbe essere esclusa a tavolino in Carabao Cup per una irregolarità amministrativa relativa alla posizione di un proprio calciatore, mandato in campo nel match contro il Milton Keynes Dons valido per ...

Tonali-Juventus - spunta una nuova pretendente Dall’Inghilterra : Tonali-Juventus, una nuova pretendente per il centrocampista azzurro spunta dall’Inghilterra. Ai tanti club interessati al talento del Brescia se ne aggiunge infatti uno nuovo ed inatteso, il Watford. Tonali-Juventus, il prezzo schizza alle stelle: la lista delle pretendenti si allunga Stando alle indiscrezioni provenienti dalle testate inglesi, al “Mario Rigamonti”, in tribuna per il match tra Juventus e Brescia, presenti alcuni ...

Dall'Inghilterra - Sky Sports : il Manchester United sarebbe interessato a Dybala : La Juventus, in questo inizio stagione, sta migliorando nel gioco offensivo ma restano notevoli difficoltà in difesa, in particolar modo sulle palle inattive. Anche a Brescia è arrivato l'ennesimo gol, anche se l'errore in questo caso è stato del portiere bianconero che non è riuscito a respingere un tiro di Donnarumma. Attualmente la Juventus è al secondo posto preceduta dall'Inter, che ha conquistato la quinta vittoria in altrettante partite. ...