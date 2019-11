Ue | fonti P Chigi | ‘Salvini mente su Mes | nessuna firma a revisione’

Manovra : fonti P.Chigi - restano sugar e plastic tax : Roma, 29 ott. (Adnkronos) – Al Mef si lavora, in zona Cesarini, per trovare le ultime risorse da destinare in Manovra per “alleggerire la tassazione, volontà comune di tutte le forze di maggioranza sedute al tavolo” del vertice che si è concluso da pochi minuti a Palazzo Chigi. sugar e plastic tax, viene spiegato da fonti di governo, restano in legge di bilancio ma per la loro chiara funzione sociale, potrebbero tuttavia essere ...

Manovra : fonti P.Chigi - 140 mln in più per Industria 4.0 : Roma, 29 ott. (Adnkronos) – Nel vertice di maggioranza di questo pomeriggio a Palazzo Chigi sono stati destinati “140 milioni in più, per tre anni, al progetto Industria 4.0”. E’ quanto spiegano fonti di Palazzo Chigi a fine riunione. L'articolo Manovra: fonti P.Chigi, 140 mln in più per Industria 4.0 sembra essere il primo su Meteo Web.

Manovra : fonti P.Chigi - ‘a vertice maggioranza piena intesa politica’ : Roma, 29 ott. (Adnkronos) – Nel vertice di maggioranza sulla Manovra che si è concluso da pochi minuti a Palazzo Chigi “c’è stata piena intesa politica per confermare tutte le misure di sostegno per la modernizzazione del Paese, per favorite la digitalizzazione e la svolta green, per sostenere le famiglie e il welfare, per rafforzare la crescita delle imprese, per sostenere gli investimenti e semplificare la fiscalità degli ...

Carcere evasori - fonti Chigi dopo tavolo di maggioranza : “C’è intesa”. Ma Italia viva frena : “Non si combatte così chi non paga le tasse” : Tensioni nel governo sulle misure del decreto Fisco per combattere l’evasione fiscale. In mattinata il premier Giuseppe Conte ha partecipato a un incontro di maggioranza sui reati fiscali e, al termine, fonti di Palazzo Chigi hanno parlato di clima positivo e di una prima intesa: “Carcere per i ‘grandi evasori’, confisca per sproporzione e inasprimento delle pene”, hanno fatto sapere, “si è raggiunta un’intesa ...

Matteo Renzi - scenario clamoroso (e fonti autorevolissime) : con chi sostituirà Conte a Palazzo Chigi : Una voce, di corridoio, ma clamorosa. Matteo Renzi "vuole fare fuori Giuseppe Conte per sostituirlo con Luigi Di Maio mantenendo però la maggioranza M5s-Pd". Antonio Padellaro, ex direttore e ora editorialista del Fatto quotidiano, avvalora lo spiffero regalato da Paolo Mieli a Otto e mezzo e rilanc

Russiagate - fonti del Quirinale : nessuna informativa da Palazzo Chigi : ROMA «Non risulta alcuna informativa al Quirinale sul caso in argomento, anche perché il Quirinale non riceve abitualmente notizia di singole operazioni di collaborazione in corso tra...

Usa : fonti P.Chigi - su Barr-intelligence Conte riferirà al Copasir : Roma, 3 ott. (AdnKronos) – Nessuna preoccupazione da parte del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, rispetto alla vicenda Barr-intelligence. A quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi, al premier non risulta alcuna anomalia di comportamento da parte dei vertici dei nostri servizi. Ovviamente Conte, prima di esprimersi pubblicamente su tale vicenda, si riserva di riferire al Copasir per correttezza istituzionale. L'articolo Usa: ...