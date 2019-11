Maltempo | a Terni esonda l’Aia | frane e allagamenti

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 18 novembre 2019) Emergenzaa Otricoli, in provincia di. Il Consorzio di Bonifica Tevere-Nera e l’amministrazione comunale sono al lavoro in queste ore per risolvere i problemi causati dalle forti precipitazioni dello scorso weekend. Secondo quanto reso noto dal presidente del Tevere-Nera Massimo Manni e dal sindaco di Otricoli Antonio Liberati, le piogge hanno determinato l’zione del torrente Aia, con l’acqua che ha invaso un tratto delle corsie autostradali dell’A1, chiuse temporaneamente e la zona industriale di Otricoli, dove le aziende hanno registrato anche 30 cm d’acqua. Molte delle attività economiche sono ancora al lavoro per rimuovere fango e detriti, mentre i mezzi del Consorzio Tevere-Nera stanno operando per ripulire gli argini del corso d’acqua da alberature e rami portati dalla piena. ”Siamo intervenuti tempestivamente – ...

