I luoghi comuni dell’ambientalista collettivo

Fonte : ilfoglio

(Di lunedì 18 novembre 2019) Sembra facile definire che cosa sia “l’ambientalismo”. Un insieme di idee, politiche, comportamenti che concorrono alla protezione e alla conservazione dell’ambiente. Una definizione semplice che può trovare un unanime consenso. Semplice? No, per nulla, perché i problemi veri cominciano un minuto do

PellizzariGiano : Non capisco dive sta’ il problema........ se la telecamera è a circuito chiuso non vedo il problema, su tante azien… - carmine45380823 : @Used2BCerulean I soliti luoghi comuni. La gente del nord è fredda quelli del sud sono caldi etc etc. Buon giorno - Gianni_Elia : @Chiappuz @FurioGarbagnati Non sono luoghi comuni sono fatti che in zucca non vi entreranno mai. Italia per libertà… -