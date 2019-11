Ex Ilva | Conte studia piano B e sonda Cdp | sempre più stretto spiraglio Mittal**

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 18 novembre 2019) Roma, 18 nov. (Adnkronos) – Oltre 40 minuti di colloquio per Giuseppee il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri con i vertici di Cassa depositi e prestiti a margine delle celebrazioni per i 170 anni della Cdp. Al centro del lungo confronto il tema più scottante dell’agenda politica ed economica del Paese: l’ex, ora che AncelorMittal sembra deciso a voltare le spalle a Taranto e alla produzione italiana d’acciaio. Il premier, racconta chi gli è vicino, lavora a tutte le opzioni: nulla deve rimanere intentato nella ricerca di soluzioni per il ‘cantiere Taranto’. E anche il confronto con il colosso franco-indiano -che in queste ore sta vivendo un vero e proprio assedio da parte della magistratura italiana – è unoche resta aperto, per quanto il cono di luce si facciapiù. Al momento non c’è ...

BentivogliMarco : ex #Ilva, la politica che punta sulla battaglia giudiziaria e’ come il calciatore che spera nell’impraticabilità d… - Fontana3Lorenzo : Tonnellate di cozze e centri di alpinismo. In questo modo il M5S vuole risolvere la situazione dell'ex Ilva di Tara… - fattoquotidiano : Ex Ilva, i commissari al Tribunale: “Disegno illecito di ArcelorMittal per distruggere l’acciaieria ed eliminare un… -