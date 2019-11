Un viaggio lungo novemila chilometri insieme ai miei cavalli

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 17 novembre 2019) Serenella Bettin Paola Giacomini è partita un anno e 5 mesi fa e tornerà a casa il 1 dicembre prossimo Lei è Paola Giacomini. Ha 40 anni, viene da Caprie, un piccolo comune in provincia di Torino e vive in sella ai suoi. Custode e Tgighereè, che in italiano significa «diritto». Con loro sta facendo une un anno e cinque mesi. Partita il 10 giugno 2018 da Harahorin, un villaggio a 320a ovest della capitale della Mongolia, l'abbiamo incontrata a Verona dove era arrivata per la Fiera, appena conclusa. Da qui ripartirà verso Mantova, percorrerà le rive del fiume Po, arriverà a Reggio Emilia e risalirà alla volta di casa, dove ci arriverà il primo dicembre prossimo. Cappello tirolese in testa, sciarpa intrecciata di lana colorata, indossa un cappotto, zaino in spalla e scarponi ai piedi. Ha le mani cavalcate dal ...

pdnetwork : 'La politica è darci una cultura solida e organizzare un campo democratico. Questi giorni non saranno approdo, ma l… - MASSIMOFERRO19 : RT @_Vivi2013: Quando vivi in un luogo a lungo, diventi cieco perché non osservi più nulla. Io viaggio per non diventare cieco. Josef Ko… - cosimoamato_ : RT @_Vivi2013: Quando vivi in un luogo a lungo, diventi cieco perché non osservi più nulla. Io viaggio per non diventare cieco. Josef Ko… -