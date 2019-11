Pugni e calci | erano in quattro Aggredito il consigliere leghista

Bologna - calci e Pugni alla fidanzata incinta : passante dà l’allarme - arrestato 20enne : Ha colpito con calci e pugni la fidanzata incinta e per l'aggressione, avvenuta in via Quadri a Bologna, la Polizia ha arrestato un ventenne nato in Tunisia per maltrattamenti in famiglia. All'inizio della relazione, secondo il racconto della vittima ai poliziotti, la giovane era stata costretta ad abortire per le botte ricevute dal compagno.Continua a leggere

Nonna presa a calci e Pugni dal nipote per soldi : terrorizzata - dormiva sul balcone da 3 mesi : Un incubo durato troppo a lungo per una vecchina della provincia di Catania. I carabinieri anno arrestato un 25enne di Librino, quartiere nella periferia della città siciliana. Chiedeva continuamente soldi all’anziana: a ogni rifiuto la prendeva a calci e pugni, tanto che la poveretta temendo per la propria vita, dormiva da ormai tre mesi sul balcone.Continua a leggere

Calci e Pugni alla nonna - nipote violento la costringe a dormire per mesi sul balcone : Un incubo durato troppo a lungo. I carabinieri di Catania hanno arrestato un 25enne di Librino, quartiere difficile nella...

Parma - fermato magrebino : calci e Pugni ai militari durante controllo : È finito in manette durante la giornata dello scorso venerdì un cittadino straniero sorpreso dai carabinieri di Parma con addosso diversi grammi di sostanze stupefacenti. L'episodio si è verificato in piazzale VIII Marzo, nel quartiere di Cinghio. Qui gli uomini dell'Arma si trovavano impegnati in una regolare operazione di pattugliamento del territorio, quando hanno visto un piccolo capannello di persone che si erano riunite a parlare in una ...

Salerno - rissa tra extracomunitari : calci e Pugni anche alle donne : Ignazio Riccio I carabinieri sono intervenuti prontamente e hanno fatto molta fatica per sedare gli animi. Non è il primo episodio di violenza in città Tutto è cominciato quando due extracomunitari di origini marocchine, in tarda serata, hanno iniziato a discutere animatamente nelle vicinanze di un esercizio commerciale. In poco tempo si è passati dalle parole ai fatti e una banale lite, per futili motivi, si è trasformata in una ...

Calci e Pugni a due poliziotti - uomo arrestato a Comiso : Un uomo comisano è stato arrestato dalla Polizia per resistenza a pubblico ufficiale. Ubrica ha preso a Calci e pugni due agenti

Roma - maxi-rissa tra ragazzi in zona Furio Camillo : calci - Pugni e lancio di sassi durante lo shopping della domenica pomeriggio : calci, pugni e sassi lanciati nella folla che domenica pomeriggio si aggirava in zona Furio Camillo, a due passi dalla fermata della metropolitana. Una maxi-rissa ha coinvolto due gruppi di ragazzi all’incrocio tra via Appia e via Cesare Baronio, a Roma. Sui motivi del scontro al quale hanno partecipato – secondo i testimoni – anche alcuni ragazzi molto giovani indagano i carabinieri, che dovranno provare a ricostruire ...

Calci e Pugni a Villa Lazzaroni : maxi rissa tra due comitive di giovanissimi : Roma – Domenica movimentata all’Appio Latino dove è esplosa una grossa rissa fra due gruppi di giovanissimi. Circa venti, le persone coinvolte nelle violenze con i due gruppi che si sono affrontati con Calci, pugni e sassaione. Tante le chiamate giunte al NUE 112 a partire dalle 18 di ieri. Nel dettaglio le due compagini di giovani hanno iniziato la rissa furibonda nella zona di Villa Lazzaroni, per poi affrontarsi sulle strade ...

Evade dai domiciliari e prende a calci e Pugni i poliziotti : preso pregiudicato etiope : Fortemente alterato a causa dell'assunzione di un mix di droghe e alcol, lo straniero, pregiudicato per il reato di rapina e per questo ristretto ai domiciliari, è uscito comunque di casa ed ha molestato i passanti, prima di scagliarsi contro i poliziotti Federico Garau ? Luoghi: Parma

Rapina donna con coltello - poi prende a calci - Pugni e morsi gli agenti : Lo straniero, che aveva appena aggredito una donna con un coltello per Rapinarla, si è scagliato con veemenza contro gli agenti, colpendoli con forti pugni e calci e tentando di morderli. Si tratta di un clandestino ampiamente noto alle forze dell'ordine per i numerosi precedenti di polizia Federico Garau ? Luoghi: Rimini

Oristano - violenta la moglie e prende a calci e Pugni le figlie : “Quadro familiare distrutto” : Il 48enne oristanese, è emerso dalle indagini, da anni (i primi episodi risalgono al 2008, l'ultimo a pochi mesi fa) aveva instaurato un regime del terrore a casa sua, dove vivevano la moglie e tre figlie minorenni. Deve rispondere di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e privata e danneggiamenti.Continua a leggere

Aggredisce l’ex fidanzato e i carabinieri con calci - Pugni e morsi : Aggredisce prima l’ex fidanzato, poi i carabinieri intervenuti. Così la donna, 50 anni, disoccupata, trovata altresì in possesso di droga e di un’arma, è stata arrestata in flagranza di reato. La furia della cinquantenne è esplosa a Besozzo, in provincia di Varese, a seguito di un acceso diverbio con l’ex fidanzato, un imprenditore di 52 anni che, aggredito fisicamente, è stato costretto a chiamare aiuto al fine di riportare la donna alla ...

Picchiata e abusata dal compagno per un anno : calci e Pugni anche ai gatti per sottometterla : Il calvario della giovane si è concluso solo con l'arresto del suo fidanzato e compagno di 28 anni, destinatario di una ordinanza di custodia cautelare in carcere con l'accusa di violenza sessuale aggravata, maltrattamenti contro familiari e conviventi, lesioni, percosse e maltrattamento di animali.\\Vessazioni di natura psicologica, percosse, maltrattamenti continui ed infine anche abusi sessuali. È quanto è stata costretta a subire per oltre ...

Sguardo di troppo a un amico! Calci - Pugni e acqua gelata contro la compagna e la figlia : Ha preso a Calci, pugni e a secchiate di acqua gelata la compagna e la figlia per uno Sguardo di troppo lanciato ad un amico. Per questo è stato fermato la scorsa notte, intorno all'1, ad Ancona un uomo di 41 anni, di origine sudamericana. Ad allertare le forze dell'ordine, intervenute nell'appartamento della famiglia nel quartiere di Piano San Lazzaro, è stata proprio la donna, che ha chiamato in lacrime in questura chiedendo aiuto perché il ...