Insulti omofobi e percosse | giovane finisce in ospedale a Pozzallo

Insulti omofobi e botte a un giovane : 17.20 Insulti omofobi e botte a un 29enne di Pozzallo, Ragusa. Il giovane stava bevendo un caffè in un bar quando un ragazzino gli ha rivolto Insulti omofobi. Subito dopo sono arrivate altre persone e lo hanno picchiato rompendogli il setto nasale e facendogli perdere i sensi. Trasportato in ambulanza nell'ospedale di Modica, il giovane è stato operato per ricomporre la frattura. S'indaga per individuare i responsabili dell'aggressione.

Creata su Instagram una pagina per denunciare gli Insulti omofobi : Erika e la sua fidanzata Martina, hanno deciso così di denunciare gli insulti ricevuti sui social, creando una pagina su Instagram chiamandola "Le perle degli omofobi". Le due ragazze hanno deciso di fare ciò, raccogliendo tutti i commenti negativi riguardante le foto che postavano, piuttosto che eliminare i propri account dal social e mostrare a tutti la cattiveria scaturita da alcuni omofobi. Gravi insulti nei commenti Le due ragazze di ...