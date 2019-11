Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 17 novembre 2019) Il Pd non deve mettere il. A dirlo, nel corso di Mezz’ora in più, è, influente esponente dem nell’esperienza di gestione di Nicola Zingaretti. “Non dobbiamo mettere lisu un’esperienza che è stata spontanea, eccezionalmente larga e che si è collegata alle radici più profonde della Bologna democratica” ha detto, riferendosi alla folla che ha popolato Piazza Maggiore con lo slogan “Bologna non si lega”.“Il Pd è un’altra cosa, è un partito e non sarebbe mai riuscito a fare una manifestazione di quel tipo” aggiunge, “il Pd deve saper ascoltare, deve trarne una lezione positiva e deve innovare se stesso, a partire da un rapporto più democratico con iscritti ed elettori”.Secondo, inoltre, il Pd ...

HuffPostItalia : Goffredo Bettini: 'Il Pd non metta il cappello sulle sardine' - Giovann00341278 : @nunziarusso4 Evidentemente non conosci Goffredo Maria Bettini... io lo conosco dal 1977 quando divenne segretario… - PalmerioRoberta : RT @HuffPostItalia: Goffredo Bettini: 'Il Pd non metta il cappello sulle sardine' -