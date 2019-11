Bomba di NEVE sulle Alpi orientali | situazione drammatica in Alto Adige | esplodono linee

Nuova “Bomba” di NEVE sulle Alpi - valanga tra le case in Val Martello : si cercano dispersi - l’impressionante VIDEO della slavina : Stamattina alle 08:50 un’enorme valanga si è abbattuta sulle case in val Martello, in una zona abitata e completamente isolata. In queste ore sta nevicando intensamente su tutta la provincia, e anche a Bolzano. Sono attualmente 6.500 le utenze senza energia elettrica. In val Martello e’ scesa la cosiddetta valanga ‘Eberhoefer’, che in passato e’ stata gia’ oggetto di lavori di messa in sicurezza a causa ...

Maltempo - disastro sulle Alpi : “Bomba” di NEVE in atto - migliaia isolati e pompieri in fuga [FOTO LIVE] : La NEVE che in queste ore sta cadendo intensamente in Alto Adige sta causando la chiusura di strade. Trafoi attualmente risulta isolata, come anche la Val Martello da Ganda, la Val Senales da Certosa, la val Ridanna da Stanghe e la Val Casies da Tesido. Risulta bloccata la statale della Pusteria tra Versciaco e Prato alla Drava e l’Alemagna tra Dobbiaco e Cima Banche. In Val d’Ega, a causa del rischio troppo elevato, sono stati ...