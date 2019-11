Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 16 novembre 2019) Sta perine le migliori università del mondo gli hanno già offerto un dottorato di ricerca, nel frattempo sta studiando anche un po’ di medicina e come lavoro vorrebbe costruire e sviluppare organi artificiali. Tutto nell’ordinario, se solonon avesse appena 9. Il giovanissimo studente dell’Eindhoven University of Technology (TUE) nei Paesi bassi, a dicembre, chiuderà la sua carriera universitaria inmesi, prima di tutti gli altri colleghi più grandi, e diventerà così il più giovane laureato della storia. Batterà quindi Michael Kearney, che, quando si laureò nel 1994 in Alabama, dine aveva uno in più. Già i nonni disi erano resi conto che il nipotino aveva qualcosa di speciale, poi i genitori l’hanno sottoposto ai test, tra cui quello del QI (il suo punteggio è 145), e con i risultati in mano i medici gli avevano ...

Corriere : Laurent, bimbo prodigio: laureato a 9 anni (ma a tavola fa i capricci) - FQMagazineit : Laurent Simons, a nove anni sta per laurearsi in ingegneria elettrica. Ha iniziato la scuola a quattro anni e ha co… - Noovyis : (Laurent Simons, a nove anni sta per laurearsi in ingegneria elettrica. Ha iniziato la scuola a quattro anni e ha c… -