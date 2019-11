La moglie di Conte | «Nessun proiettile | è una bufala» Ora è proprio come Napoli

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 16 novembre 2019) Ladile mogli di Insigne e di Zielinski. La signora Elisabetta Muscarello scrive sulprofilo Facebook: Per la cronaca, la storia delè una. La signora smentisce la notizia data dal Corriere della Sera sulle minacce ricevute dall’allenatore dell’Inter attraverso una bustanente un. «E comunque – aggiunge – in Italia siamo messimale sulla comunicazione… per la serie: mi alzo, invento e scrivo! Senza pensare mai alle conseguenze!». L'articolo Ladi: «, è una». Ora èilsta.

