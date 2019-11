A gennaio ‘Telegram is the Future 2020’ | per diventare esperti

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 15 novembre 2019) Roma – “Thelegram is The2020” e’ il motto scelto dagli organizzatori per l’evento che si terra’ il 252020 al Polo Formativo di Roma – Auditorium via Cristoforo Colombo, per parlare della nota app ma non solo. Sei trainer,di Telegram, terranno un’intera giornata di lezioni, impartendo le nozioni fondamentali a freelance e aziende per consentire un utilizzo piu’ proficuo e professionale, perdell’app che non e’ solo messaggistica istantanea ma molto di piu’. Saranno Daniele G. Piccinella, Domenico Marra, Flavius Florin Harabor, Asia F. Rossi, Teresa A. Laera e Nicola Mondello, i seiche tratteranno i vari aspetti per un approccio piu’ completo nell’utilizzo di Telegram: fare business, microblogging, mail up, creare canali, testi, immagini e addirittura ...

