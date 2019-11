Venezia | Cdm verso varo primi fondi | subito 20 mln**

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 14 novembre 2019) Roma, 14 nov. (Adnkronos) – Il Consiglio dei ministri starebbe predisponendo istanziamenti per Venezia, messa in ginocchio dall’ondata di maltempo che ha colpito l’intera Regione Veneto. Il cdm, riferiscono fonti di governo, vail via libera ai20 milioni diper fronteggiare l’emergenza. Il premier Giuseppe Conte, all’inizio della riunione, si sarebbe soffermato sulla situazione che ha trovato a Venezia, dove è arrivato nel tardo pomeriggio di ieri, descrivendo ai ministri presenti lo stato in cui versa la città. L'articolo: Cdm20Meteo Web.

elenabonetti : Nel Cdm di oggi andremo avanti a lavorare sul cantiere di #Taranto, portando i nostri contributi. Anch'io farò dell… - SkyTG24 : Venezia sott'acqua, oggi Cdm straordinario per stato di emergenza - RaiNews : Il premier #Conte convoca per oggi un Consiglio dei ministri dedicato all'emergenza a #Venezia -