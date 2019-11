Napoli | protestano genitori bimbi trapiantati | parte petizione online

Fonte : tg24.sky

(Di giovedì 14 novembre 2019) Idei bambinidi cuore e in attesa di trapianto scrivono al ministro della Salute Roberto Speranza. E’ una lettera accorata e arrabbiata che riguarda la ripresa delle attività all’ospedale Monaldi di, il maggiore centro trapiantologico infantile fermo per anni. Proprio una battaglia dei, a causa dell’elevato tasso di mortalità, aveva dato vita a una sospensione delle attività per riorganizzare il processo. Sullo sfondo – ma non di secondaria importanza - come rilevato anche in un audit del 2016, i contrasti tra due dirigenti medici. La battaglia deie la ripresa delle attività Tra molte sofferenze per una assistenza non più soddisfacente, le famiglie dei bambini sono andate avanti nella protesta. A inizio 2019 interviene una delibera della giunta regionale presieduta da Vincenzo De Luca per la ripresa delle attività dal 1 aprile 2019, ...

