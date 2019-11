DAVIDE ALPHANDERY VINCE PRODIGI LA É MUSICA VITA ' Devo tutto a mia sorella'

Fonte : ilsussidiario

(Di giovedì 14 novembre 2019)è il vincitore diLa. Il giovane ballerino racconta le emozioni a Vieni da me: 'a mia'.

zica_eliana : RT @UNICEF_Italia: And the winner is... Davide Alphandery ?? che con una spettacolare esibizione di danza classica si aggiudica la borsa d… - dsDanceSide : Da Padova a Rai Uno: Davide Alphandery vince “Prodigi”. La danza... - Dance Hall News - infoitcultura : Prodigi La musica è vita/ Diretta: Davide Alphandery vince, la Mastronardi incanta -