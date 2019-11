Maltempo Catania | frana su Ss 385 | chiuso tratto di strada

Maltempo Sicilia : riattivata la circolazione dei treni sulla Palermo-Catania : A seguito dell’ondata di Maltempo dei giorni scorsi, sono in via di completamento in Sicilia le operazioni di ripristino dell’infrastruttura ferroviaria: ripresa ieri, alle 19, la circolazione dei treni sulla linea Palermo–Catania, sospesa per l’allagamento dei binari tra Sferro ed Enna. Interrotta la linea Modica-Siracusa, per i gravi danni all’infrastruttura causati dalle piogge e dall’esondazione di alcuni ...

Maltempo : frane e allagamenti in Sicilia - forte vento e voli dirottati a Catania : Continuano le operazioni di ripristino dell’infrastruttura ferroviaria da parte degli oltre 60 tecnici di Rete ferroviaria italiana e dal personale delle ditte appaltatrici, al lavoro da ieri mattina lungo le linee ferroviarie interessate dalle abbondanti piogge che continuano a cadere in Sicilia. Questa la situazione alle 11, in relazione alla disponibilità delle linee ferroviarie: linea Alcamo-Castelvetrano-Trapani, riattivata alle 10.20 ...

Maltempo - travolto da un fiume di fango : un morto in provincia di Ragusa. Altri 16 salvati dai vigili del fuoco. Scuole chiuse a Catania : La sua auto è stata travolta da un fiume di fango mentre percorreva la statale 115 vicino a Noto, nel Ragusano. E per lui non c’è stato scampo. Dato per disperso per tutta la notte, il suo corpo è stato ritrovato in mattinata. L’ondata di Maltempo che si sta abbattendo sulla Sicilia provoca un morto, un’agente di polizia penitenziaria. La forza del torrente esondato ha risparmiato altre 16 persone, salvate dai vigili del fuoco, ...

Maltempo : allerta rossa - scuole chiuse a Catania e in altri comuni della Sicilia orientale : Palermo, 25 ott. (Adnkronos) - allerta meteo rossa oggi nella Sicilia orientale e gialla in quella occidentale. I sindaci di cinque province hanno ordinato la chiusura delle scuole, partire da Catania, ma anche Siracusa, Noto, Modica e Acicastello, Viagrande, Bronte, Acicatena, Palazzolo Acreide, Ge

Maltempo : allerta rossa in Sicilia - domani scuole chiuse a Catania : Palermo, 24 ott. (Adnkronos) - domani, venerdì 25 ottobre, scuole chiuse a Catania dopo l'allerta meteo rossa diffusa dalla Protezione civile regionale sulla Sicilia orientale. Il sindaco Salvo Pogliese, con apposita ordinanza, ha disposto "la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, della fier

Maltempo Sicilia : oggi scuole chiuse a Catania e provincia : oggi 8 ottobre 2019 scuole chiuse a Catania e in diversi comuni della provincia, come Acireale, per il Maltempo. In considerazione dell’allerta meteo arancione e gialla, il sindaco di Catania, Salvo Pogliese, d’intesa con gli assessori alla Protezione civile e alla Pubblica istruzione e con il prefetto, ha disposto la chiusura degli istituti scolastici. L'articolo Maltempo Sicilia: oggi scuole chiuse a Catania e provincia sembra ...