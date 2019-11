Mafia | in manette tre “amici” di Matteo Messina Denaro | “iddu alla stazione di Trapani”

Fonte : fanpage

(Di mercoledì 13 novembre 2019) Tra gli arrestati: un avvocato e due fedelissimi fiancheggiatori coinvolti in un giro di narcotraffico all'ombra del superboss latitante di Cosa Nostra che, indicato semplicemente come 'Iddu', potrebbe essersi fatto accompagnare nelladi Trapani a bordo di una Mercedes.

