Gli orologi da parete per regalare un tocco in più ad ogni ambiente della casa

Fincantieri - in cambio deGli appalti soldi - orologi e computer a 10 dirigenti. L’azienda : estranei : L’inchiesta dei pm di Venezia ruota attorno a tre tipologie di fenomeni corruttivi. Ecco le tangenti: orologi da 5mila euro, computer Macintosh e mazzette da 1.000 a 50mila euro

Cristiano Ronaldo ha sfoggiato il suo orologio Franck Muller aGli MTV EMA 2019 : Cristiano Ronaldo è un amante fedele. Almeno in fatto di orologi, per i quali - è cosa nota - nutre una passione sfrenata. Così in occasione degli MTV EMA 2019, il campione è apparso al fianco della sua intrepida compagna Georgina Rodriguez indossando un orologio che aveva già sfoggiato in precedenza e che non è passato inosservato sotto gli occhi dei fotografi. Anche perché CR7 sembrava proprio lo sfoggiasse ...

Google compra Gli orologi FitBit resi famosi da Obama : il titolo vola del 47% : Dopo i primi rumor di un interesse da parte di Google negli ultimi giorni le azioni Fitibit sono schizzate del 30%. Prima dell’apertura di Wall Street venerdì i titoli sono saliti ulteriormente di un altro 17%. Siamo a un rialzo del 47% in poco più di due giorni

Uomo cade dalla bici - sbatte la terra e sviene è in condizioni critiche - a salvarGli la vita però ci pensa il suo orologio : A salvare la vita di un Uomo è stato il suo smartwatch che aveva al polso. Questa è la storia di Bob Burdett un Uomo che vive negli Stati Uniti d’America che era in gita con la sua famiglia nel Riverside State Park di Spokane, quando è caduto mentre era sulla sua bici. L’Uomo era solo e aveva violentemente battuto il suo capo contro una pietra. Ad avvertire la moglie e i soccorsi dopo l’incidente è stato il suo smartwatch che inoltre ha ...

Claudio Marchisio rapinato : i ladri hanno minacciato lui e la moGlie armati di pistola. Rubati gioielli e orologi nella villa di Torino : Claudio Marchisio è stato vittima di una rapina martedì sera. Quattro persone, con il volto coperto, armate di pistola e cacciavite, sono entrate nella sua villa di Vinovo, nel Torinese, dove sotto minaccia hanno costretto l’ex calciatore e la moglie ad aprire la cassaforte. I ladri sono scappati con gioielli e orologi: ancora da quantificare il bottino, ritenuto consistente. I carabinieri, che stanno analizzando le telecamere di ...

A. Lange & So¨hne inaugura una nuova famiGlia di orologi con Odysseus : A. Lange & Söhne è da uno dei brand più rinomati nella creazione di orologi di lusso unici nel loro genere: ogni anno l'azienda produce solo poche migliaia di esemplari in oro o platino, rendendoli particolarmente ambiti dai collezionisti di tutto il mondo. Una linea esclusiva che si è appena arricchita di un nuovo, spettacolare modello, gettando le infatti le basi per una nuova famiglia di orologi. Si tratta di ...

Sector No Limits - Gli orologi in plastica riciclata recuperata dagli oceani : Da sempre legato al mondo della natura e al mondo dell'outdoor, il brand di orologi sportivi Sector lancia il progetto Save the Ocean, con cui si impegna nella salvaguardia ambientale, partendo da uno dei suoi elementi più importanti: il mare. La plastica presente negli oceani è alla base dell’inquinamento che contamina i mari, portando ogni anno alla morte di centinaia di migliaia di mammiferi marini. Per ridurre ...

Gli orologi del diavolo con Beppe Fiorello : trama - cast - anticipazioni : E' la storia di un uomo comune, il motorista nautico Marco Merani, improvvisamente coinvolto in un'operazione di polizia...

Terrore a Milano : martellate alla vetrina per rubare Gli orologi di lusso : Arrivano armati di martello, spaccano la vetrina e rubano due rolex dal valore complessivo di 70mila euro. A Milano, in via Cesare Battisti, due uomini hanno derubato una gioielleria. Il proprietario...

Stranger Things - spunta un orologio suGli account ufficiali. Fan in tilt : sugli account ufficiali Twitter e Facebook della serie Netflix Stranger Things, è apparsa una nuova immagine che ha fatto letteralmente impazzire i fan. Si tratta di un orologio capovolto, che in molti hanno interpretato come l'annuncio della quarta stagione. Nelle ultime ore i profili Facebook e Twitter di Stranger Things hanno pubblicato qualcosa che ha fatto immediatamente impazzire i fan più sfegatati della serie. Su entrambi i profili ...

Nizza - rubato a Dolberg un orologio da 70mila euro : sospetti nello spoGliatoio : Mistero quasi risolto in casa Nizza nelle ultime ore, lo scorso 16 settembre l’attaccante Kasper Dolberg aveva denunciato il furto di un orologio da 70 mila euro mentre si stava allenando, adesso finalmente è stato trovato il colpevole, secondo quanto riporta “L’Equipe” si tratterebbe di Lamine Diaby-Fadiga, 18enne calciatore della Primavera ma con sei presenze in prima squadra. Nel dettaglio il giovane calciatore ...

David Rossi e quell’orologio venduto online - la fiGlia Carolina : “Lucrano sul suo nome” : “David Rossi e le ombre segrete sull’orologio di Rocca Salimbeni”. Recita proprio così un annuncio online che mette in vendita un orologio di marca Sector Sector Expander 308 come quello allacciato al polso del capo della comunicazione del Monte dei Paschi di Siena, poco prima che precipitasse dalla finestra del suo ufficio il 6 marzo del 2013. La figlia Carolina: "Lucrano sul suo nome".Continua a leggere

La strana storia deGli orologi “italiani” che sbancano Kickstarter : Filippo Loreti. Una persona con un nome e cognome così sembrerebbe decisamente italiano. E invece no. Parliamo di un marchio lituano di orologi.La storia è piuttosto curiosa e arriva dal mondo del crowdfunding. Sì, perché il marchio “Filippo Loreti” – si tratta appunto di un marchio e non di una persona – è riuscito a raccogliere in tre distinte campagne (2016-2018) la cifra record di ...