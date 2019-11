Federica Sciarelli | Chi l’ha Visto? “Non faccio la tv del pianto”

Fonte : lanostratv

(Di mercoledì 13 novembre 2019) Chi l’hafa una confessione su Dottori in Corsia Da sabato 16 novembreparteciperà alla terza edizione di Dottori in Corsia in onda alle 21:45 su Rai3. La conduttrice di Chi l’ha? racconterà i miracoli quotidiani che la medicina fa, salvando tantissime vite all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma. Intervistata da TelePiù,ha dichiarato che questo programma pone l’attenzione sul coraggio dei genitori che non si danno per sconfitti e non rischia di essere una trasmissione troppo forte: “L’intento non è fare la tv del pianto. Ho messo come condizione di trattare solo vicende che finiscono bene. Anche perchè per me è già duro condurre Chi l’ha? dove le storie possono avere un epilogo tragico”. La giornalistaaccompagnerà il telespettatore tra ...

RaiTre : “Federica Sciarelli ha passato molto tempo in ospedale per conoscere le persone e le storie. Oltre la scienza in q… - stefyshemale : Work in Progress:Atmosfera Lounge,In Attesa Del Nostro Appuntamento Settimanale. Mercoledi=Serata 'CHI L'HA VISTO'… - GianniRoberto1 : RT @chilhavistorai3: Questa sera 'Chi l'ha visto?' Scomparsa di Maria Chindamo: Parla per la prima volta un importante testimone del caso… -