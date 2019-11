Fonte : Blastingnews

(Di martedì 12 novembre 2019) Nella puntata di ieri di-Non è la D'si è discusso del tema "figli di papà" e figli di persone famose con un alto stile di vita". In studio si sono presentati Francesco Facchinetti, figlio di Roby Facchinetti dei Pooh, Paolo Ciavarro, figlio dell'attore Massimo e l'ereditiera Camillache ha avuto un confronto conin collegamento da Sharm el Sheikh. Durante la discussione, l'ereditiera si è accorta che la bella influencer non era particolarmente in sé e parlava biascicando. La questione si è trasformata in un siparietto divertente, tanto che la padrona di casa ha lanciato sui social l'hashtag "sprizzettino". Camilladice a: 'Parli e non si capisce nulla' Come ogni puntata delle trasmissioni della D', non poteva mancareche racconta della sua vita da star, fatta diparty lussuosi e vacanze da sogno. La ragazza classe 1993 si ...

AndreaDianetti : La Taylor Mega è in modalità: 'La fsduucia..' #noneladurso - katiadiluna16 : Taylor Mega 'confusa' a Live - Non è la D'Urso e la Lucchi le chiede se ha bevuto - AgenziaOpinione : CANALE 5 – “ Live – Non è la d’Urso “ * PUNTATA DELl’11 novembre 2019, « OSPITI: Gabriel Garko / Ilona StelleR / St… -