Maltempo Lazio | incendi e danni a Latina a causa dei fulmini

Maltempo : allerta rossa al Sud. Scuole chiuse e disagi alla circolazione : allerta rossa al Sud per l’ondata di Maltempo che sta interessando l’Italia e in particolare Calabria, Basilicata e Sicilia. In Puglia l’allerta meteo è arancione. allerta gialla in Campania, Lazio, Umbria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Lombardia, Veneto, Toscana e Sardegna. In molte città le Scuole oggi sono chiuse, da Venezia a Napoli, da Lecce e Brindisi fino a Catanzaro e Reggio Calabria. Il Maltempo sta provocando anche ...

Maltempo : in Sicilia rallentamenti e sospensioni della circolazione dei treni : In base al Bollettino meteo diramato dalla Protezione civile della Regione Siciliana per le abbondanti piogge che stanno interessando la Sicilia, dalle 17 di oggi e’ rallentata la circolazione ferroviaria sulla linea Caltanissetta-Gela e nel Trapanese e sospesa fra Dittaino e Motta. In considerazione del perdurare dell’allerta meteo anche nella giornata di domani, e’ stato riprogrammato con possibili riduzioni il servizio ...

Allerta Meteo Lazio : Maltempo da domani per 18 ore : “Il Centro funzionale regionale rende noto che il dipartimento della Protezione civile ha emesso oggi un avviso di condizioni Meteorologiche avverse con le seguenti indicazioni: dal pomeriggio di domani, martedi’ 12 novembre e per le successive 12-18 ore si prevedono sul Lazio: precipitazioni, anche a carattere di rovescio, specie settori meridionali. Venti da forti a burrasca, sud-orientali sui settori tirrenici. I fenomeni saranno ...

Maltempo Lazio : scuole chiuse domani martedì 12 Novembre ad Anzio : Il sindaco di Anzio, Candido De Angelis per la giornata di domani, martedì 12 Novembre, ha disposto la sospensione dell’attività didattica in tutti i plessi scolastici del territorio. “Il persistere delle condizioni meteo avverse, la prosecuzione delle attività di controllo nei vari edifici, la verifica della viabilità di tutte le arterie del territorio e l’ultimazione di alcuni interventi, in seguito al Maltempo di questa ...

Maltempo nel Lazio : forti piogge e allagamenti nel romano : Il vortice depressionario in avvicinamento all'Italia ha portato nelle ultime ore precipitazioni localmente di forte intensità sui settori tirrenici, in particolar modo sul Lazio, dove si registrano...

Maltempo - Rfi : “Dalle 12 graduale ripresa della circolazione ferroviaria sulla linea AV fra Milano e Bologna” : Dalle 12 sta tornando progressivamente alla normalità la circolazione ferroviaria sulla linea AV fra Milano e Bologna, rallentata dalle 6.30. Motivi dei rallentamenti sono stati un guasto alla linea elettrica, probabilmente provocato dal Maltempo che ha interessato la Lombardia, e un treno fermo in linea fra Tavazzano e Rogoredo. Le cause sono in corso di accertamento. I treni hanno registrato ritardi medi di 120 minuti.Nella mattinata, il ...

Allerta Meteo Lazio : temporali e Maltempo da domani mattina : “L’Agenzia Regionale di Protezione civile ha emesso oggi un avviso di criticità che prevede, a partire dalla mattina di domani e per le successive 12-18 ore, nelle seguenti zone di Allerta del Lazio: criticità idrogeologica per temporali codice arancione su Appennino di Rieti, Aniene, Bacini Costieri Sud e Bacino del Liri; criticità idrogeologica per temporali codice giallo su Bacini Costieri Nord, Medio Tevere e Roma”. Lo ...

Maltempo Roma : alberi in strada e allagamenti - disagi alla circolazione : alberi e rami caduti in carreggiata, allagamenti nei sottopassi e strade chiuse con rallentamenti della circolazione: ieri il Maltempo ha colpito anche Roma, con piogge e raffiche di vento, con ripercussioni soprattutto sulla viabilità che si fanno sentire ancora oggi. Attualmente il sottopasso della Stazione Tiburtina, altezza Via Tiburtina direzione Gra, è chiuso a causa di un allagamento. Nelle scorse ore venivano segnalati disagi alla ...

Maltempo Sicilia : ripresa la circolazione dei treni fra Modica e Siracusa : E’ ripresa questa mattina la circolazione ferroviaria fra Modica e Siracusa, sospesa sabato 26 ottobre per i danni causati dal Maltempo. Lo comunica Rfi. E’ stato il treno regionale 12835, in partenza dalla stazione di Modica alle 5.03 e diretto a Siracusa, il primo treno a transitare sulla linea. “Piogge ed esondazioni – si legge nel comunicato della societa’ del gruppo Fs – hanno provocato danni ...

Maltempo Sicilia : riattivata la circolazione dei treni sulla Palermo-Catania : A seguito dell’ondata di Maltempo dei giorni scorsi, sono in via di completamento in Sicilia le operazioni di ripristino dell’infrastruttura ferroviaria: ripresa ieri, alle 19, la circolazione dei treni sulla linea Palermo–Catania, sospesa per l’allagamento dei binari tra Sferro ed Enna. Interrotta la linea Modica-Siracusa, per i gravi danni all’infrastruttura causati dalle piogge e dall’esondazione di alcuni ...

Maltempo : Rfi - 'in Sicilia circolazione sospesa su alcune linee ferroviarie' : Palermo, 25 ott. (Adnkronos) - In base al Bollettino meteo diramato dalla Protezione Civile per le abbondanti piogge che stanno interessando la Sicilia, dalle 5 di oggi "e fino alla normalizzazione delle condizioni meteo, la circolazione ferroviaria sulle linee Lentini-Caltagirone, Siracusa-Modica-G

Maltempo Sicilia : circolazione ferroviaria sospesa su alcune linee : Le Ferrovie dello Stato rende noto che in base al Bollettino meteo diramato dalla Protezione Civile per le abbondanti piogge che stanno interessando la Sicilia, dalle 5 di oggi e fino alla normalizzazione delle condizioni meteo, è sospesa la circolazione ferroviaria sulle linee Lentini-Caltagirone, Siracusa-Modica-Gela-Canicatti’, Canicatti’-Caltanissetta e Agrigento-Canicatti’. Inoltre, a causa dei danni dovuti al Maltempo, la ...

Maltempo - previsti forti eventi : è allerta arancione su Liguria - Piemonte e Lazio : Forte Maltempo in avvicinamento all’Italia. Un ciclone proveniente dalle Isole Baleari si sta muovendo verso il nostro Paese, tanto che nelle prossime ore raggiungerà la Sardegna. Numerose le regioni, da nord a sud, che saranno interessate da piogge intense. In una nota diramata dalla Protezione civile del Lazio si legge che “il Centro Funzionale Regionale ha adottato oggi un avviso di criticità con indicazione che dal pomeriggio di oggi, ...

Allerta Meteo Lazio : temporali da oggi pomeriggio - forte Maltempo a Roma : “Il Centro Funzionale Regionale ha adottato oggi un avviso di criticità con indicazione che dal pomeriggio di oggi, giovedì 24 ottobre, e per le successive 12 ore si prevede nelle seguenti zone di Allerta del Lazio criticità idrogeologica per temporali codice arancione su bacini costieri Nord, Roma e bacini costieri sud; codice giallo su medio Tevere, Appennino di Rieti, Aniene e bacino del Liri”. Lo comunica in una nota la ...