Barbara d' Urso a Taylor Mega | Ti sei fatta uno spritzettino prima della

Gabriel Garko e Barbara d’Urso si baciano sulla bocca a Live! : Live Non è la d’Urso, Barbara e Gabriel Garko: scatta il bacio choc in diretta Barbara d’Urso ha da poco intervistato Gabriel Garko a Live. E in questa occasione l’attore ha parlato della sua esperienza a Sanremo, dell’incidente nella cittadina ligure durante il Festival e della sua vita privata. Ma non è finita qua perchè la conduttrice di Live Non è la d’Urso gli ha anche voluto chiedere se siano vere le voci ...

Gabriel Garko : il bacio a Barbara d'Urso (video) : prosegui la letturaGabriel Garko: il bacio a Barbara d'Urso (video) pubblicato su Gossipblog.it 11 novembre 2019 23:40.

Live Non è la d’Urso - Brosio litiga con Barbara : “Non sono scemo!” : Paolo Brosio s’infuria con Barbara d’Urso durante la diretta di Live Live Non è la d’Urso è partito col botto, incentrando nel primo talk della serata una tematica che tanto sta facendo discutere: le vite amorose delle figure religiose. L’argomento, come prevedibile, ha fatto infuriare e non poco Paolo Brosio che ha duramente discusso con Barbara d’Urso accusandola di voler far passare un’immagine della ...

Nadia Toffa - social contro Barbara D'Urso dopo intervista alla mamma : non andò al funerale : I social non dimenticano, e talvolta non perdonano. Ieri, a Domenica Live è stata ospite Margherita Rebuffoni: la mamma di Nadia Toffa ha regalato un ricordo toccante della figlia che lo scorso 13 agosto si è spenta a 40 anni dopo aver lottato contro un tumore che le aveva attaccato il cervello. La conduttrice e inviata de Le Iene, esempio di forza e coraggio, è stata celebrata anche da Barbara D'Urso: nel corso dell'intervista alla mamma, ha ...

Pomeriggio 5 di fuoco da Barbara d'Urso : il triangolo amoroso tra Kikò - Ambra e Gaetano si fa rovente : Notizia "choc choc", come dice la d'Urso. Nel suo salottino di Pomeriggio 5 arriva il tanto atteso Kikó, compagno di Ambra ed ex gieffino (oltre che ex marito di Tina a Cipollari). Le foto scoop riguardano il presunto tradimento che ci sarebbe stato tra Ambra e Gaetano Arena (anche lui ex concorrent

Pomeriggio 5 - caos in studio. Barbara d’Urso : “Non fate i bulletti!” : Barbara d’Urso placa la lite tra Kikò Nalli e Alan Fiordelmondo a Pomeriggio Cinque Pomeriggio 5 è stato lo scenario dell’acceso scontro Kikò Nalli e il paparazzo Alan Fiordelmondo. I due, che non se le sono mandati a dire, hanno pesantemente discusso a causa del presunto tradimento di Ambra Lombardo. L’ex marito di Tina Cipollari crede nella buona fede della sua compagna, mentre l’ospite di Barbara d’Urso è ...

Nadia Toffa - polemica dopo l’intervista di Barbara D’Urso alla mamma : c’entra il funerale : La mamma di Nadia Toffa è stata ospite a Domenica Live. A Barbara D’Urso, la signora Margherita ha raccontato con evidente commozione l’ultimo periodo della figlia, che ha lottato fine alla fine contro un terribile tumore. “Aveva una forza inimmaginabile, era lei che sosteneva me, non il contrario. Sapeva quello che aveva ma ha sorriso fino all’ultimo giorno” ha detto. Barbara ha dimostrato estrema vicinanza alla donna, ripetendo più volte ...

Pomeriggio 5 - Gianluca Mastelli : "Barbara d'Urso dovrebbe invitarmi per replicare a Lucia Bramieri" : A distanza di settimane dalla fine della storia d'amore con Lucia Bramieri, Gianluca Mastelli è tornato a parlare, su Facebook. L'ex cavaliere di 'Uomini e Donne' si è sfogato sui social perché l'ex gieffina, in alcune dichiarazioni rilasciate a 'Pomeriggio 5', ha fatto intendere che la storia "in orizzontale funzionava, ma in verticale no. C’erano molte discussioni tra di noi, piangevo sempre e io ho preferito chiudere".prosegui la ...

Cinzia Paglini - la cantante scomparsa da venerdì. Aveva denunciato il suo stalker - a Barbara D’Urso ha detto : «Ho pensato al suicidio» : Cinzia Paglini è scomparsa. Dallo scorso venerdì non si hanno notizie della cantante e autrice napoletana che vive nel quartiere Fuorigrotta. A lanciare l’appello per ritrovarla è stata la figlia di Cinzia Paglini, che su Facebook ha scritto: «Chiedo a tutti di aiutarmi a ritrovare mia mamma». Cinzia Paglini, nome noto della musica partenopea, è anche stata recentemente ospite di Barbara D’Urso in collegamento con Pomeriggio Cinque ...

Cinzia Paglini - la cantante è scomparsa da venerdì. Due giorni prima aveva detto a Barbara D’Urso : “Uno stalker mi perseguita - ho pensato al suicidio” : Mercoledì scorso, 6 novembre, era stata ospite di Pomeriggio Cinque e, a Barbara D’Urso, aveva rivelato di essere perseguitata da uno stalker e di aver pensato anche al suicidio. Poi, dal venerdì successivo, di lei si sono perse le tracce: è quanto successo alla cantante e autrice napoletana Cinzia Paglini che al momento risulta scomparsa. A dare l’allarme è stata la figlia che su Facebook ha lanciato un appello per ritrovarla: ...

Cinzia Paglini - la cantante scomparsa da venerdì. Aveva denunciato il suo stalker - a Barbara D’Urso ha detto : «Ho pensato al suicidio» : Cinzia Paglini è scomparsa. Dallo scorso venerdì non si hanno notizie della cantante e autrice napoletana che vive nel quartiere Fuorigrotta. A lanciare l’appello per ritrovarla è stata la figlia di Cinzia Paglini, che su Facebook ha scritto: «Chiedo a tutti di aiutarmi a ritrovare mia mamma». Cinzia Paglini, nome noto della musica partenopea, è anche stata recentemente ospite di Barbara D’Urso in collegamento con Pomeriggio Cinque ...

Daniele Pecci - Vieni da Me : le parole su Barbara d’Urso e sulla fidanzata : Daniele Pecci a Vieni da Me si racconta a ruota libera: le parole su Barbara d’Urso e sulla compagna Anita Bello, riservato, tenebroso, magnetico: Daniele Pecci è sbarcato nel salotto di Vieni da Me, raccontandosi a ruota libera. Lui, che le telecamere, eccezion fatta per quelle cinematografiche, le tiene a debita distanza da sempre. “Non […] L'articolo Daniele Pecci, Vieni da Me: le parole su Barbara d’Urso e sulla ...

Francesca Fialdini batte Barbara d’Urso - che taglia corto : “Grazie” : Da noi a ruota libera vince su Domenica Live: Barbara d’Urso reagisce con un semplice “Grazie” Ieri pomeriggio si è consumata un’altra sfida diretta tra Da noi… A ruota libera e Domenica Live. Ed è avvenuto il clamoroso sorpasso: Francesca Fialdini ha battuto Barbara d’Urso. Il programma di quest’ultima ha totalizzato i seguenti ascolti: 2.340.000 telespettatori e il 14,1% di share, che sono diventati ...

Lacrime a Domenica Live : La mamma di Nadia Toffa Commuove Barbara D’Urso! : A Domenica Live la mamma di Nadia Toffa racconta gli ultimi giorni della figlia. Commozione in diretta per Barbara D’Urso che non trattiene le Lacrime. Ecco cosa è successo durante la diretta! Momento di grande emozione a Domenica Live, dove Barbara D’urso ha invitato come ospite la mamma di Nadia Toffa, Margherita. La donna qualche giorno fa sui social aveva annunciato l’uscita dell’ultimo libro della figlia che contiene i suoi ...