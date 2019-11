ATP Finals 2019 oggi in tv | orari | programma | streaming e calendario delle partite 12

Fonte : oasport

(Di martedì 12 novembre 2019) Si giocala seconda giornata del gruppo Borg, la terza della fase a gironiATPdi Londra coi migliori otto tennisti del. Apriranno ilnon prima15 ora italiana i due perdentidi domenica, Roger Federer e Matteo Berrettini, lo svizzero ha battuto nettamente il romano, 6-1 6-2 6-2, l’unica volta che i due si sono incontrati, e cioè negli ottavi di finale di Wimbledon. In serata, non prima21, scenderanno in campo Novak Djokovic e Dominic Thiem, il serbo è in vantaggio per 6-3 sull’austriaco che però ha vinto l’ultimo confronto diretto, in un’epica semifinale dell’ultimo Roland Garros, nella quale ha piegato Nole in cinque set giocati nell’arco di due giorni. LeFederer-Berrettini e Djokovic-Thiem saranno trasmesse in diretta tv da Sky Sport Uno, canale 201 di Sky, e Sky Sport Arena, ...

