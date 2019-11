NBA – Infortunio alla mano per Gordon Hayward | i tempi di recupero

NBA – Nets - infortunio alla caviglia per DeAndre Jordan : i tempi di recupero : DeAndre Jordan si è procurato una distorsione alla caviglia sinistra durante la sfida contro i Pelicans: il recupero dal suo infortunio è considerato ‘day to day’ Problemi sotto canestro per i Brooklyn Nets. La franchigia newyorkese ha perso per infortunio DeAndre Jordan durante la sfida contro i New Orleans Pelicans a causa di un problema alla caviglia. Pestando involontariamente il piede di JJ Redick, l’ex centro dei Clippers si è ...

NBA – Infortunio Zach Collins - l’ala dei Blazers si opera alla spalla : i tempi di recupero : Infortunio alla spalla per Zach Collins che finisce sotto i ferri: l’ala dei Blazers dovrà stare fuori per almeno 4 mesi Brutte notizie per i Portland Trail Blazers: Zach Collins dovrà stare fermo per almeno 4 mesi. Il giovane cestista americano si è operato alla spalla sinistra e verrà rivalutato solo durante l’All Star Weekend, periodo nel quale lo staff medico dei Blazers deciderà se farlo tornare in campo o meno. ...

NBA – Nuovi guai in casa Warriors : si ferma anche Draymond Green per infortunio : Altro infortunio pesante in casa Golden State Warriors: si ferma anche Draymond Green per un problema alla mano Piove sul bagnato in casa Golden State Warriors. Dopo l’infortunio di Klay Thompson che, già da tempo, si è abituato all’idea di dover stare fuori tutta la stagione salvo clamorosi recuperi lampo, e quello di Steph Curry che dovrà stare fermo ai box per qualche mese a causa di un problema alla mano, si è fermato anche ...

NBA – Infortunio Steph Curry - operata la stella dei Golden State Warriors : i tempi di recupero : Steph Curry operato alla mano: lunghi tempi di reupero per il leader dei Golden State Warriors I Golden State Warriors perdono una pedina fondamentale: l’Infortunio di Steph Curry fa tremare tutti i tifosi dei vicecampioni in carica di NBA. La stella degli Warriors è stata operata oggi alla mano sinistra a causa della frattura al secondo metacarpo procuratosi nel match di pochi giorni fa contro i Phoenix Suns. tempi di recupero ...

NBA – Hawks - sospiro di sollievo dopo l’infortunio di Trae Young : i tempi di recupero : sospiro di sollievo per gli Atlanta Hawks dopo l’infortunio di Trae Young: niente risonanza magnetica dopo il problema alla caviglia, tornerà in campo la prossima settimana Nel corso della partita contro i Miami Heat l’infortunio occorso a Trae Young aveva preoccupato i tifosi degli Atlanta Hawks. La guardia della franchigia della Georgia ha riscontrato una distorsione alla caviglia che nel post gara si è rivelata meno grave del previsto. ...

NBA – Si mette male per gli Warriors : infortunio per Curry - rotta la mano sinistra [VIDEO] : Frattura alla mano sinistra per Steph Curry: si mette male per i Golden State Warriors Amara sconfitta per i Golden State Warriors contro i Phoenix Suns nella notte italiana. Ancor più amara se si pensa che gli Warriors devono fare i conti con un nuovo grave ed importante infortunio: Steph Curry è stato infatti costretto ad abbandonare il campo durante il terzo quarto di gioco per un problema alla mano. Il cestista è caduto malamente a ...

NBA – John Wall - l’infortunio porta guai… finanziari : Adidas vuole interrompere il contratto di sponsorizzazione : John Wall salterà con certezza tutta la stagione e Adidas storce il naso: lo sponsor vorrebbe interrompere il contratto con il cestista degli Wizards Nel gennaio 2018 Adidas ha firmato un contratto quinquennale con John Wall da 25 milioni di dollari. Poco dopo il cestista degli Wizards si è procurato la rottura del tendine d’Achille che lo ha tenuto fuori tutta la restante parte di stagione passata e l’intera annata attuale. Lo sponsor ...

NBA – Infortunio Cousins - coach Vogel accende la speranza Lakers : “potrebbe rientrare - dobbiamo solo aspettare” : coach Frank Vogel fa chiarezza sulla situazione di DeMarcus Cousins: il centro, fuori per un Infortunio al crociato, potrebbe tornare per il finale di stagione In casa Lakers il progetto ‘Big-3’ è naufragato prima di iniziare. Insieme a LeBron James ed Anthony Davis infatti, ci sarebbe dovuto essere anche DeMarcus Cousins. L’ex centro dei Pelicans però si è però infortunato al crociato durante un campo pre stagionale, ...

NBA – Infortunio Kevon Looney : il problema al ginocchio è di natura… neuropatica! : Infortunio al ginocchio per Kevon Looney che salterà le prossime due partite degli Warriors: la franchigia fa sapere che il suo è un problema di natura neuropatica I Golden State Warriors dovranno fare a meno di Kevon Looney per almeno due partite. Il giocatore dei vice campioni NBA si è infortunato al tendine del ginocchio, problema che secondo la franchigia sarebbe dovuto ad una condizione neuropatica del suo corpo. Gli Warriors hanno ...

NBA – Sacramento Kings - infortunio per Marvin Bagley III : lungo stop per la 2ª scelta al Draft 2018 : I Sacramento Kings dovranno fare a meno di Marvin Bagley III per le prossime 6 settimane: la 2ª scelta al Draft 2018 ha subito una frattura al pollice destro contro i Suns Oltre al danno anche la beffa. Inizia male la stagione dei Sacramento Kings che non solo perdono contro i Phoenix Suns durante l’opening night, ma devono anche fare i conti con l’infortunio di Marvin Bagley III. Il giovane cestista ha subito la frattura del ...

NBA – Tacko Fall - l’infortunio è… imbarazzante! Va in bagno e sbatte contro il soffitto : a rischio commozione cerebrale : Tacko Fall sbatte contro il soffitto mentre è in bagno a lavarsi le mani: il centro dei Celtics sottoposto al protocollo per le commozioni cerebrali Tacko Fall deve alla sua straordinaria altezza (2 metri e 29 centimetri!) gran parte delle sue qualità cestistiche che gli hanno permesso di strappare un contratto con i Boston Celtics, ma a volte l’essere troppo alti può causare dei problemi anche ai cestisti NBA. Il centro senegalese è ...

NBA – Los Angeles Clippers - Paul George pronto a ritorno : fissati i tempi del pieno recupero dall’infortunio : Paul George pronto a rientrare sul parquet dopo l’operazione alla spalla: il cestista dei Los Angeles Clippers tornerà a metà novembre Ancora qualche settimana e i Los Angeles Clippers saranno al completo. La franchigia losangelina attende con ansia il rientro di Paul George, alle prese da diverse settimane con la riabilitazione successiva all’operazione alla spalla alla quale si è sottoposto nei mesi scorsi. I Clippers dovranno attendere ...

NBA – Infortunio Thompson - Kerr non si illude : “improbabile che torni in questa stagione” : Klay Thompson fuori dai giochi: coach Kerr non vuole illudersi sul suo ritorno in campo Se qualche tifoso dei Golden State Warriors sperava di poter vedere in campo, quest’anno, Klay Thompson, si sbagliava di grosso. Il coach del della squadra di Golden State non vuole illudere nessuno e ha quindi deciso di essere più sincero che mai sulla situazione del suo giocatore, infortunatosi durante le Finals al legamento crociato: “è ...

Mercato NBA – San Antonio Spurs - fiducia a Dejounte Murray : ricco quadriennale nonostante il brutto infortunio : I San Antonio Spurs hanno deciso di puntare su Dejounte Murray nonostante il rientro da un brutto infortunio: c’è la firma su un ricco quadriennale La sua assenza l’anno scorso si è fatta sentire. Forse è anche per questo che i San Antonio Spurs hanno deciso di legarsi per i prossimi 4 anni a Dejounte Murray. Come riportato dall’insider di The Athletic Shams Charania, il giovane playmaker, scelto con la 29ª pick al Draft 2016, ha firmato ...