L' SSD di PS5 porterà esperienze di gioco senza precedenti con cambi di scena

PS5 e l'SSD non solo per tempi di caricamento più brevi ma per "simulazioni più complesse e mondi più ricchi" : Il 2020, a meno di sorprese dell'ultimo momento, dovrebbe essere l'anno di Xbox Scarlett e di PS5 e l'anno del debutto nel mondo console di un elemento forse sottovalutato ma potenzialmente estremamente importante per gli sviluppatori e per i giocatori.Stiamo parlando del più volte citato in questi mesi SSD, una piccola grande rivoluzione per le console e un elemento confermato sia per la prossima generazione di Microsoft che di Sony. Proprio ...