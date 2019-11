LIVE Ciclocross | Europei 2019 Elite in DIRETTA | Eva Lechner d’argento! Partiti gli

LIVE Ciclocross - Europei 2019 Elite in DIRETTA : Eva Lechner d’argento! A breve gli uomini con Van der Poel : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.42 Prestazione fantastica quella di Lechner che si è messa dietro la campionessa d’Europa uscente e anche l’iridata Cant. Ora ci prendiamo una piccola pausa. Appuntamento alle 15.10 con la prova degli uomini Elite. 14.36 Annemarie Worst è 3ª. Alice Maria Arzuffi chiude 7ª. 14.32 EVA Lechner È SECONDA! STUPENDA LA BOLZANINA! 14.31 YARA KASTELIJN È LA NUOVA CAMPIONESSA ...

LIVE Ciclocross - Europei 2019 Elite in DIRETTA : Kastelijn sola in testa - Eva Lechner stacca Worst ed è - momentaneamente - seconda : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.27 Lechner a 15″ da Kastelijn. Worst a 22″. La battistrada ha rallentato, ma, ormai, manca poco. 14.25 Verdonschot raggiunge Arzuffi e Cant. Con loro anche Kaptheijns 14.23 Arzuffi sta andando a riprendere Cant che è 4ª. 14.22 Kastelijn ormai è avviata verso la Vittoria. Lotta tra Lechner e Worst per la seconda piazza. Arzuffi quinta. 14.20 ULTIMO GIRO! 14.18 Kastelijn gestisce ...

LIVE Ciclocross - Europei 2019 Elite in DIRETTA : Kastelijn in testa con 10? su Worst. Lechner 3a e Arzuffi 5a : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.07 Kastelijn quest’anno ha vinto il Koppenbergcross e la prova di Gavere del Superprestige. Era un delle favorite e non sta deludendo. 14.06 Arzuffi, però, è già a 47″ dalla battistrada. 14.04 A ruota di Arzuffi la campionessa del mondo Cant. Le prime tre hanno già un bel vantaggio. In quarta posizione c’è Van Loy. 14.02 Kastelijn prova a prendere il largo. Arzuffi ora è ...

LIVE Ciclocross - Europei 2019 Elite in DIRETTA : scendono in pista le donne - Arzuffi e Lechner sognano l’oro : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.50 Le ragazze sono ufficialmente partite! 13.45 Ci siamo, tra cinque minuti partirà il Campionato Europeo di Ciclocross categoria donne Elite. 13.40 Le ragazze si stanno presentando all’arrivo. Tra poco si parte. 13.35 Ricordiamo i vincitori delle prove precedenti: Puck Pieterse si è imposta nelle donne junior, Thibau Nys negli uomini junior, Ceylin Del Carmen Alvarado nelle donne U23 ...