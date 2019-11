LIVE Berrettini-Djokovic | Atp Finals 2019 in DIRETTA | 1-1 nel primo set

Fonte : oasport

(Di domenica 10 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Servizio-dritto ad uscire del serbo. Ottima seconda di servizio, al corpo, e 1-1 nelset. Nole in battuta. Vantaggio, ottimo servizio slice esterno dell’azzurro e palla dell’1-1. 40-40 Giocata di volo a rete pere si va ai vantaggi. 40-30 Ottimo servizio centrale, molto forte, die palla dell’1-1 per l’azzurro. 30-30 Bravissimo! Dritto anomalo in contropiede. 15-30 Ace esterno di Matteo che si sblocca. 0-30 Affossa lo smash in rete, dopo essersi aperto ottimamente il campo. 0-15 Lungo il dritto di, un po’ contratto in queste prime fasi. Ace centrale die il serbo tiene il servizio a zero. 1-0 per il n.2 del mondo, ora Matteo al servizio. 40-0 Servizio in slice vincente di Nole e out la risposta di dritto. 30-0 Servizio ...

