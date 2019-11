Trek Segafredo | squadra completata | tra i nuovi pure Vincenzo Nibali e il fratello Antonio

Vincenzo Nibali e una Trek-Segafredo mai così competitiva. Gregari di lusso in arrivo per lo Squalo : Il 2020 sarà di fatto una sorta di “anno zero” per la Trek-Segafredo, con la squadra statunitense diretta da Luca Guercilena che, dopo le annate deludenti del post-Contador, ora responsabile della squadra giovanile, è stata una delle compagini più attive di questa sessione di ciclomercato ed è riuscita a costruire una squadra di assoluto livello allestita intorno alla figura di Vincenzo Nibali, di sicuro l’acquisto più ...

Vincenzo Nibali e la nuova avventura con la Trek-Segafredo : quanti soldi guadagna lo Squalo? Stipendio di lusso per il siciliano : Vincenzo Nibali si sta preparando per la prossima stagione che si preannuncia davvero molto ricca, intensa e stimolante. Lo Squalo si concentrerà soprattutto sulle Olimpiadi di Tokyo 2020 e sui Mondiali, si correrà su due percorsi estremamente duri e complessi che sembrano essere perfetti per le caratteristiche tecniche del siciliano: il sogno del quasi 35enne (spegnerà le candeline tra dieci giorni) è quello di mettersi al collo una medaglia a ...

FOTO Ciclismo - le nuove maglie della Trek-Segafredo : Vincenzo Nibali pronto per la nuova avventura - Ciccone fa da modello : La Trek-Segafredo ha presentato le maglie per la prossima stagione: al Rouleur Classic di Londra (Gran Bretagna) la corazzata statunitense con sponsor italiano ha svelato le casacche per il 2020, tutte realizzate dallo sponsor Santini. A fare da modelli sono stati il nostro Giulio Ciccone per la versione maschile e la britannica Lizzie Deignan per quella femminile. Gli uomini indosseranno una maglia con torso bianco e in mezzo una banda rossa ...

Ciclismo - la Trek Segafredo punta sui giovani : arriva anche Tiberi : Sarà una Trek Segafredo fortemente rinnovata e ringiovanita quella che Vincenzo Nibali si troverà a capitanare nelle prossime stagioni. La squadra guidata da Luca Guercilena ha cambiato una parte importante del proprio organico, puntando molto sui giovani e non solo su quelli della categoria under 23. Gli occhi sono stati puntati anche sugli juniores, sia per il 2020 che per il 2021, quando esordirà nel Ciclismo professionistico Antonio Tiberi. ...

Ciclismo : doppio colpo Mondiale per la Trek-Segafredo. Arrivano Quinn Simmons e Antonio Tiberi : Un doppio colpo dallo Yorkshire per la Trek-Segafredo. La compagine statunitense, tra le più importanti del World Tour, ha deciso di investire anche sui giovani dopo l’acquisto di Vincenzo Nibali. Occhi puntati sul Mondiale britannico e Arrivano due campioni iridati: per il 2020 l’americano Quinn Simmons, che proprio ieri ha dominato la prova in linea juniores, per il 2021, invece, dopo un anno tra gli under 23 nella Colpack, Antonio ...

Ciclismo - il futuro di Antonio Tiberi : Trek Segafredo nel 2021? L’investitura di Nibali : “Può sbocciare in qualcosa di grande” : Antonio Tiberi ha scaldato l’Italia del Ciclismo vincendo la cronometro dei Mondiali tra gli juniores, un successo arrivato in maniera incredibile perché il laziale aveva rotto un pedale proprio nei primissimi metri e aveva dunque dovuto cambiare bicicletta perdendo una trentina di secondi: rimontato in sella ha spinto un rapporto impossibile per tutti gli avversari ed è riuscito a imporsi palesando così tutto il suo talento e una classe ...