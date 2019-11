Palinsesto The CW 2020 | le date dei finali di Arrow e Supernatural

Fonte : dituttounpop

(Di sabato 9 novembre 2019)The CW midseasonchiude a gennaio,a maggio, Katy Keene debutta il giovedì Ottavo cambio diin 15 anni di vita perche concluderà la sua ultima stagione il lunedì sera. La data da segnare sul calendario per i fan della serie è il 18 maggio quando andrà in onda il finale di serie. Altro finale di serie molto atteso è quello diche chiuderà martedì 28 gennaio con un doppio episodio. Lunedì 9 marzo saranno invece in onda idi stagione di All American e Black Lightning cone la seconda stagione di Roswell, New Mexico che prenderanno il loro posto. Lo spinoff di Riverdale Katy Keene debutterà giovedì 6 febbraio alle 20 seguito da un nuovo episodio di Legacies. The CW conferma che non essendo interessata agli ascolti live può anche far aprire una serata a una nuova serie. Non è stata ancora stabilita la data ...

Gingy7891 : RT @AmorexleserieTV: The CW ha rivelato il palinsesto per l’inizio del 2020 - GioelePaglia : The CW ha rivelato il palinsesto per l’inizio del 2020 - SerieTvserie : The CW ha rivelato il palinsesto per l’inizio del 2020 -