Ulivieri | “Il discorso di Conte? Non è frutto dell’arrabbiatura Se l’è preparato”

(Di venerdì 8 novembre 2019) Nell’intervista pubblicata dal Corriere dello Sport, Renzosi sofferma anche sullo sfogo di Antoniocontro l’Inter, nel post partita di Champions di martedì.esclude che le dure accuse lanciate alla società siano state conseguenza all’arrabbiatura per la partita. “Se l’è preparato. Persona intelligente, sa quello che dice”. Per capire cosa voleva dire bisognerebbe sapere cosa la società nerazzurra sta chiedendo al tecnico. “Ciò che di certo sappiamo è chevuole arrivare e vincere. Almeno lottare fino alla fine per vincere. Non parte con l’idea di stare cinque anni a costruire. Ovviamente sa benissimo che in Italia questo è possibile solo se vai alla Juventus”.va alla ricerca dell’impresa, semplicemente. “Quando sa che la sua squadra, per dire, è da quarto posto urla che vuole arrivare primo a dispetto di qualsiasi destino. L’uomo è fatto così”. Se ...

