Turchia | “Lunedì iniziamo a espellere i foreign fighter dello Stato Islamico verso

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 8 novembre 2019) Lunedì lainizierà adi combattenti europeisotto la loro custodia. La decisione è presa, ha annunciato il ministro dell’Interno, Suleyman Soylu, anche se non ha chiarito con quali modalità avverranno queste espulsioni: “Che vi piaccia o no, che ritiriate o no le loro cittadinanze, vi rimanderemo i membri dell’Isis, che sono la vostra gente, vostri cittadini”, ha dichiarato. “Sono vostri, fatene quello che volete”, ha poi aggiunto rivolgendosi “all’Europa”. La posizione intransigente è legata anche al deteriorarsi dei rapporti tra lae gli alleati della Nato, dopo il mancato sostegno nell’offensiva contro le milizie curde nel nord-est siriano e la decisione delle forze occidentali, dice Ankara, di “schierarsi con i terroristi”. Il ministro non ha precisato quali siano i Paesi ...

