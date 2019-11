Pomeriggio 5 | Patrizia De Blanck fa una scoperta choc | “Vaffanc**o”

Fonte : lanostratv

(Di venerdì 8 novembre 2019)DeCinque, Roger Garth: “Stai con un politico sposato!” E’ finita poco fa l’ultima puntata settimanale di5. E Barbara d’Urso, nella seconda parte della trasmissione, ha parlato delle cougar. Tanti gli ospiti chiamati oggi dalla conduttrice a discettare di tale argomento, tra i quali Wanda Fisher,Dee Roger Garth. Ed è stato soprattutto quest’ultimo ad aver fatto molto discutere per via di una sua clamorosa rivelazione. Cosa ha detto? Andando per ordine, la contessa De, dopo aver visto una foto in trasmissione della Fisher impegnata a baciare un ragazzo di 27 anni, ha dichiarato seccamente: “Che schifo! Lui ha solo 27 anni…” A quel punto ecco arrivare il clamoroso intervento di Roger Garth aCinque che ha lasciato tutti di stucco, Decompresa: ...

Siriostar69 : @geompatrizia1 Buon pomeriggio Patrizia..?? Oggi giornata non Infernale.. oggi giornata da Ade..?????? pioggia a prof… - 672Cilia : @ghegola Buon pomeriggio Patrizia???? - Siriostar69 : @geompatrizia1 Buon pomeriggio Patrizia..?? e' la fotocamera che ingrandisce l'immagine..???? l stamattina tutto gr… -