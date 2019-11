Kia Niro - Una settimana con la Plug-in Hybrid Day 5

Kia Niro Plug-in - la nostra prova cittadina : La presa per la ricarica della batteria da 8,9 kWh di Kia Niro Plug-in Abbiamo provato il nuovo crossover Kia Niro Plug-in tra le vie del centro di Milano simulando una normale mattinata di lavoro di un libero professionista. In totale abbiamo percorso poco più di 30 chilometri con un consumo di 1,4 litri per 100 km. Il powertrain Plug-in La città è l’ambiente ideale di Kia Niro nella motorizzazione Plug-in. Senza bisogno di azionare alcun ...