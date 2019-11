Sinner-Kecmanovic | semifinal NextGen 2019 | data | programma | orario d’inizio | tv e

Fonte : oasport

(Di giovedì 7 novembre 2019) Jannikaffronterà il serbo Miomirnellae delle Next Gen ATP Finals. Il tennista italiano, già certo del primo posto nel gruppo B indipendentemente dal risultato del match di stasera contro il francese Ugo Humbert, incrocerà lo slavo che oggi ha battuto lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina garantendosi così il secondo posto nel gruppo A alle spalle dell’australiano Alex de Minaur che attenderà il vincente invece della sfida tra lo statunitense Frances Tiafoe e lo svedese Mikael Ymer. Il 18enne altoatesino ha tutte le carte in regola per avere la meglio contro il 20enne numero 60 al mondo, nativo di Belgrado che è professionista dal 2017 e che risiede negli USA. Il nostro portacolori cercherà di emergere sul cemento indoor dell’Allianz Cloud di Milano in modo da garantirsi un posto nell’atto conclusivo del torneo riservato ai migliori ...

OA_Sport : NextGen 2019, chi sarà l’avversario di Jannik Sinner in semifinale? L’azzurro incrocerà Kecmanovic - livetennisit : Next Gen ATP Finals: Sarà Miomir Kecmanovic l’avversario di Jannik Sinner in semifinale - sportface2016 : #NextGenATPFinals | #Kecmanovic batte #Davidovich, sfiderà #Sinner -