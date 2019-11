PIL E LAVORO Tra Rdc e Ilva il Governo aiuta la fuga dei giovani dal Sud

Sentenze tributarie PILotate in cambio di soldi o posti di lavoro. Sette arresti a Salerno : Debiti col fisco (per milioni di euro) cancellati in cambio di una mazzetta o della promessa di un posto di lavoro a un figlio o a un parente di un giudice. Dopo i 14 arresti dello scorso maggio, si allarga l’inchiesta della procura di Salerno sulle Sentenze pilotate nella commissione tributaria della città campana. Questa volta sono Sette le persone finite in carcere. Si tratta di giudici, funzionari, commercialisti e imprenditori. ...