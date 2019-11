In Toscana l’autostrada A11 Firenze-Pisa Nord sarà chiusa per caccia a cinghiali e

Fonte : fanpage

(Di giovedì 7 novembre 2019) Domenica 10 novembre l'autostrada A11dalle 6 alle 12 per consentire la cattura di animali selvatici, comee caprioli, così come richiesto dalla Regione. Il provvedimento riguarda circa 25 chilometri tra Prato Ovest e Montecatini Terme: ecco tutte le informazioni sulla viabilità.

