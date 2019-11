Ylenia Carrisi e gli altri scomparsi | l’appello di Romina

Fonte : vanityfair

(Di mercoledì 6 novembre 2019) «Novembre è il mese in cuiè nata. È scomparsa dal gennaio 1994, aveva 23 anni. Non ho mai perso la speranza di abbracciarla di nuovo. So che potrebbe essere cambiata molto da allora, ma se qualcuno dovesse riconoscere una donna che somiglia a questa ragazza, per favore mi contatti».Power non ha mai perso le speranze di ritrovare figli scomparsa ormai 25 anni fa a New Orleans. Il suo caso è uno dei più noti, insieme a quelli di Emanuela Orlandi sparita il 22 giugno 1983 a Roma, di Angela Celentano, scomparsa il 10 agosto 1996 in Campania, di Denise Pipitone, sparita sotto casa a Mazara del Vallo, il primo settembre 2004. Non certamente gli unici. Sono più di 59mila le persone scomparse in Italia dal 1974, anno da cui è cominciata la raccolta dei dati, al 30 giugno 2019. Ogni anno due rapporti del Commissario Straordinario del Governo per le Persone Scomparse fanno il ...

