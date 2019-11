Sky – Ancelotti conference call con ADL | ecco quando la squadra tornerà a Castel Volturno

Sky : incertezza sul futuro di Ancelotti. Possibile il suo esonero : Le ultime di Sky sulla situazione del Napoli Ancelotti è a Castel Volturno mentre i calciatori hanno lasciato il centro sportivo dopo l’allenamento. Ritiro di fatto annullato, presidente e allenatore sono a colloquio telefonico da un’ora, si attendono le reazioni della società all’ammutinamento. «Probabilmente saranno comminate multe salatissime ai calciatori per l’ammutinamento di ieri sera. Tanti silenzi soprattutto ...

Sky : ammutinamento - i giocatori del Napoli tornano a casa. Solo Ancelotti in ritiro : Massimo Ugolini dà un aggiornamento a Sky sulla situazione in casa Napoli. La squadra lascia lo stadio ma non sale sull’autobus diretto a Castel Volturno. I calciatori azzurri hanno fatto ritorno alle loro abitazioni, ognuno con mezzi propri, chi con taxi, chi con i propri familiari. Sono tutti tornati presso le loro abitazioni. Il ritiro è dunque sospeso, Solo l’allenatore è tornato il ritiro a Castel Volturno Ugolini parla di fonte ...

Sky - Alciato : “Critiche Ancelotti? Una bestemmia! Come si contesta uno che ti porta agli ottavi di Champions?” : Alessandro Alciato, sul calcio Napoli e Ancelotti Il giornalista di Sky Sport Alessandro Alciato, ha parlato ai microni di Radio24, durante la trasmissione Tutti Convocati, riguardo il prossimo impegno del Napoli contro il Salisburgo e sulle critiche verso Carlo Ancelotti nelle ultime settimane: “Stasera il Napoli potrebbe essere agli ottavi di Champions, e poi che fai contesti un allenatore che ti porta agli ottavi? Che Ancelotti ...

Ancelotti a Sky : «Sono in discussione dal 95 - per il Napoli è difficile avere continuità» : Ancelotti ha rilasciato un’intervista a Sky Sport alla vigilia di Napoli-Salisburgo. Ovviamente si è partiti dal ritiro. «Servirà per festeggiare il mio onomastico. Non sono d’accordo. La decisione l’ha presa la società. È un piccolo dettaglio rispetto all’importanza della partita di domani. Abbiamo la possibilità di passare il turno con due turni di anticipo. È un obiettivo importante. Dopodiché possiamo concentrarci sul ...

Davide Ancelotti a Sky : “Abbiamo raccolto meno di quello che avremmo meritato. Rendimento altalenante - problemi in difesa. Sul rigore…” : Il vice allenatore del Napoli, Davide Ancelotti ha parlato dopo la sconfitta della squadra a Roma. Il vice allenatore del Napoli Davide Ancelotti, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport dopo la partita contro la Roma. Ecco quanto ha dichiarato: “Abbiamo giocato bene nel finale del primo tempo, abbiamo raccolto meno di quel che avremmo meritato. L’inerzia era a nostro favore e non ne abbiamo approfittato. Abbiamo pagato il fatto ...

Marani - vicedirettore Sky Sport : “Se Giacomelli fosse andato al VAR avrebbe risolto tutto - un errore anche espellere Ancelotti” : Il vicedirettore di Sky Sport Matteo Marani si è espresso in merito a quanto accaduto ieri sera al San Paolo negli studi Sky. anche secondo Marani il contatto Kjaer-Llorente è da sanzionare con il calcio di rigore. “Kjaer non guarda il pallone , va sull’avversario, è rigore. Ragionare sui frame è sbagliato, non si può analizzare un gioco con dei frame. Giacomelli avrebbe potuto risolvere tutto andando a vedere l’azione. ...

Porrà (Sky) : «Ha ragione De Laurentiis - i vertici arbitrali devono spiegare. Assurda espulsione Ancelotti» : “Un’espulsione Assurda”. Giorgio Porrà definisce così, commentando dagli studi di Sky Sport, il rosso (con relativa squalifica) a Carlo Ancelotti nel finale di Napoli-Atalanta. Questione, anche, di rispetto: “Stiamo parlando di Ancelotti, l’allenatore il più zen del mondo. La storia che si porta appresso merita rispetto assoluto. Ha solo chiesto spiegazioni su situazioni che nemmeno noi abbiamo capito. espulsione ...

Sky Sport - Napoli-Atalanta : emergenza difesa - Ancelotti punta su Luperto. La probabile formazione : Napoli-Atalanta, probabile formazione Il Napoli di Ancelotti deve affrontare nel turno infrasettimanale l’Atalanta di Gasperini. Il tecnico azzurro deve far fronte all’emergenza in difesa: Malcuit out, Manolas non ce la fa. Rientra Mario Rui, ma non è sicuro che riesca a giocare. Secondo quanto riferito da Sky Sport, dovrebbe essere Luperto a rivestire il ruolo di terzino sinistro. La probabile formazione del Napoli Napoli ...

Sky - Ugolini : “Avete notato? Ancelotti non lo chiama nemmeno per emergenza - è fuori dal progetto! Il mercato di gennaio dovrà aiutare…” : Ugolini su Ghoulam Il giornalista Massimo Ugolini è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Ancelotti non vede Ghoulam, non lo reputa pronto neanche in situazione di totale emergenza, questo fa capire che è fuori dal progetto. – poi aggiunge – Il mercato dovrà certamente aiutare Ancelotti per i terzini, magari già a gennaio. Hysaj-Roma? E’ prematuro parlarne adesso, anche perché la Roma potrebbe poi ...

Ancelotti a Sky : «Drammi e polemiche li lasciamo agli altri - non c’è spazio nel nostro ambiente» : L’allenatore del Napoli Carlo Ancelotti ai microfoni di Sky al termine della gara pareggiata a Ferrara contro la Spal: «Tutte le partite possono essere occasioni perse come quella dell’Inter e della Juve ieri. Non ci dobbiamo soffermare sulla prestazione e vedere dove si può migliorare. Difficile migliorare questa squadra visto tutte le difficoltà che abbiamo incontrato per prepararla. Si poteva fare meglio ma tutto sommato al ...

Ancelotti a Sky : “Abbiamo sofferto ma è stata una bellissima serata per tutti. Piedi per terra e pensiamo alla prossima” : Al termine del match tra Salisburgo e Napoli, Mister Carlo Ancelotti ha risposto alle domande di Massimo Ugolini per Sky: Secondo Ancelotti “E’ stata una partita vincente. Ci siamo stati tutti e 90 minuti ed abbiamo sofferto. Abbiamo gestito bene, iniziando con il giusto piglio. E’ stata una bellissima serata anche se in alcuni tratti abbiamo sofferto.” Questa vittoria spalanca le porte del passaggio del ...

Ancelotti a Sky – Se manca il segno 2 da tanto è colpa anche di Sarri : Al termine della conferenza stampa, Carlo Ancelotti ha risposto ad alcune domande da parte di Sky, il mister scherza sull’assenza del segno 2 in Champions. Ancelotti chiama in ballo, scherzando, Maurizio Sarri, in fondo avrebbe potuto vincere di più anche lui. Il portale goal.com ricostruisce l’accaduto “Il Napoli non vince lontano dal San Paolo nei gironi di Champions League dal 2016 e Ancelotti scherza: “Non è ...

Sky : incontro tra Ancelotti Insigne e Raiola : incontro chiarificatore a Castel Volturno. Sky Sport informa che a sorpresa l’allenatore del Napoli Carlo Ancelotti e il ds Cristiano Giuntoli hanno incontrato Lorenzo Insigne e il suo procuratore Mino Raiola. La presenza di Insigne non era prevista ma il capitano è arrivato ugualmente insieme al suo agente. Ovviamente si è parlato del rapporto tra Insigne e Ancelotti, un confronto che si è svolto in un clima di serenità. Il confronto era ...

Ancelotti a Sky : “Partita sufficiente e combattuta - siamo stati poco efficaci. Vogliamo lottare per lo scudetto! Inter-Juve non mi interessa. Su Lozano…” : Carlo Ancelotti a Sky Sport al termine di Torino-Napoli Carlo Ancelotti, tecnico del Napoli, è intervenuto in diretta ai microfoni di Sky Sport al termine della partita contro il Torino: “Partita molto combattuta, è stata sufficiente la gara di oggi, ma è mancata un po’ di efficacia in avanti. Ho visto timidezza nel cercare di proporre situazioni pericolose e quando bisognava concretizzare. Non ci sono stati dei cali di tensione. ...