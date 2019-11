Non è più un sogno lo Xiaomi Mi Watch con Wear OS | prezzo e disponibilità

Inter - sei un’opera incompiuta : nerazzurri belli a metà - ma Non si può giocare solo un tempo… : In Italia, di opere incompiute, ne sappiamo qualcosa. Ma nel calcio non eravamo mai arrivati. Eppure c’è sempre una prima volta, e di nome fa Inter. La squadra di Antonio Conte, che in campionato sta tenendo un passo da scudetto, in Champions è… bella a metà. Bella soltanto nel primo tempo, diciamo. E’ successo a Barcellona, e magari è un caso, si è ripetuta a Dortmund. Ancora un caso? Forse no, a questo punto. Forse ...

La compagna di Matteo - il vigile del fuoco morto nello scoppio : «Ho detto a mia figlia che Non rivedrà più il papà» : Elisa Borghello è la compagna del vigile morto sotto le macerie, insieme a due colleghi, nella notte fra domenica e lunedì a Quargnento, nell’Alessandrino

Matteo Gastaldo - la compagna Elisa : «Ho dovuto dire a mia figlia di nove anni che suo padre Non c?è più» : «Ho dovuto dire a mia figlia di nove anni che suo padre non c?è più. Non avrei mai pensato di dover essere io a darle un dolore così grande». Sono le parole,...

Riforme costituzionali - maggioranza presenta ddl : Senato Non più regionale. Taglio ai delegati per l’elezione del capo dello Stato : II capigruppo della maggioranza hanno presentato il disegno di legge di riforma costituzionale che contiene le due altre modifiche alla Carta concordate dopo l’approvazione del Taglio dei parlamentari. Le due Riforme prevedono che la base elettorale del Senato non sia più “regionale” ma “circoscrizionale” e che scenda da tre a due il numero dei delegati che ciascun Consiglio Regionale manda in Parlamento per ...

“Benedetta è solo un’amica” - ma le nuove foto lo inchiodano. Flavio Briatore Non può più mentire : Da giorni il presunto flirt tra Flavio Briatore e Benedetta Bosi, modella toscana di 49 anni più giovane domina la cronaca rosa. Dopo la spifferata di Dagospia, il settimanale Chi ha pizzicato la coppia a Malindi tra tuffi in piscina, baci, abbracci e sguardi complici. Una love story che, a giudicare dal suo commento, non deve esser piaciuta alla ex moglie dell’imprenditore, Elisabetta Gregoraci. “Fa rabbrividire”. Non ha usato mezzi termini ...

Le smart TV Samsung più datate perderanno Netflix da dicembre - ma le soluzioni Non mancano : Samsung ha fatto sapere, con un comunicato sul sito ufficiale, che dal prossimo primo dicembre 2019 le sue smart TV più datate non saranno più compatibili con il servizio di streaming video Netflix. Gli utenti in possesso di una di queste smart TV perderanno dunque la possibilità di accedere al catalogo online e riprodurre film e serie TV, nonostante siano in possesso di un regolare abbonamento. Il colosso coreano non ha fornito molte ...

Auto aziendali - Italia tra i Paesi con le tasse più basse. L’esperto : “Favore fiscale che spesso Non ha ragion d’essere. Ma serve gradualità” : Non colpisce chi utilizza l’Auto aziendale esclusivamente per lavoro. Punta a incentivare la transizione a motori ibridi ed elettrici. E riduce un sussidio statale che secondo le ong ambientaliste è “dannoso per il clima”. Ma per le associazioni di categoria è una “proposta vessatoria” che peserà su “milioni di lavoratori”. Non si fermano le polemiche – e il fuoco amico di Italia viva e frange del Movimento 5 stelle – sulla presunta ...

La compagna di Matteo - il vigile del fuoco morto nello scoppio : «Ho detto a mia figlia che Non rivedrà più il papà» : Elisa Borghello è la compagna del vigile morto sotto le macerie, insieme a due colleghi, nella notte fra domenica e lunedì a Quargnento, nell’Alessandrino

La compagna del vigile morto : "Ho dovuto dire a mia figlia che suo padre Non c’è più" : “Ho dovuto dire a mia figlia di nove anni che suo padre non c’è più. Non avrei mai pensato di dover essere io a darle un dolore così grande”. Elisa Borghello è la compagna di Matteo Gastaldo, uno dei tre vigili del fuoco in servizio al Comando provinciale di Alessandria uccisi dalle macerie di una cascina a Quargnento, crollata in seguito a un’esplosione. Il Corriere della sera l’ha ...

La compagna di Matteo - morto da vigile del fuoco nello scoppio : «Ho detto a mia figlia che Non rivedrà più il papà» : Elisa Borghello è la compagna del vigile morto sotto le macerie, insieme a due colleghi, nella notte fra domenica e lunedì a Quargnento, nell’Alessandrino

La moglie di Matteo - morto da vigile del fuoco nella cascina esplosa : «Ho detto a mia figlia che Non rivedrà più il papà» : Elisa Borghello è la moglie di Matteo Gastaldo, uno dei tre vigili morti nella notte fra domenica e lunedì nell’alessandrino.

Fioramonti chiede più fondi per la ricerca - "Non nuovi vincoli" : La distanza che c'è tra i tre miliardi di euro chiesti e le risorse oggi sul tavolo è “larga” ammette il ministro dell'Istruzione Lorenzo Fioramonti in un'intervista a la Repubblica. Così, “dopo una serie di esecutivi che hanno tagliato sull'istruzione – prosegue – non mi posso accontentare di un governo che smette di prelevare soldi dal Miur”. E torna a insistere: “Bisogna investire e con forza” sull'istruzione e dunque sul suo dicastero. ...

Risultati NBA – LeBron James e i Lakers Non si fermano più - Oklahoma si gode un Gallinari formato maxi : stecca Belinelli : I Lakers inanellano la sesta vittoria consecutiva vincendo sul parquet dei Bulls, ottimo successo per i Thunder di Gallinari mentre steccano gli Spurs di Belinelli Prosegue la cavalcata dei Los Angeles Lakers nella Western Conference, i giallo-viola trovano la sesta vittoria consecutiva contro i Chicago Bulls, imponendosi con il risultato di 112-118 e mantenendo la vetta della classifica. Raffaele Marone Ennesima grande prestazione di ...

Zingaretti avverte gli alleati : "O si cambiano le cose o il Pd Non ci sta più" : "O si governa per cambiare le cose e non solo per occupare le poltrone o il Pd non ci sta ad andare avanti così". Lo ha detto Nicola Zingaretti, segretario del Pd, a Di Martedì, su La7. "E' un po' ipocrita dire 'non possiamo permetterci l'elezione di un Presidente della Repubblica sovranista e poi non dire nulla affinché gli italiani percepiscano una alternativa più credibile a quella che le destre mettono in campo in questo momento". Un ...