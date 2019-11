Libia | il governo di Tobruk avverte l’Italia | con Sarraj arrivano i migranti

Accordi Italia-Libia - Nicola Fratoianni : “Vanno cancellati - basta ambiguità dal governo” : Intervistato da Fanpage.it, Nicola Fratoianni commenta l'atteggiamento del governo italiano in merito al rinnovo degli Accordi tra Italia e Libia sulla gestione dei migranti: "Serve un'opposizione trasversale -dice- che in Parlamento chieda che quegli Accordi vengano definitivamente cancellati e poi reimpostati".Continua a leggere

"Le modifiche al memorandum Italia-Libia? Maquillage umanitario" - l'accusa di Msf al governo : “Le modifiche proposte all’accordo Italia-Libia sono un contraddittorio ‘Maquillage umanitario’”. Marco Bertotto, responsabile advocacy di Medici Senza Frontiere definisce così gli interventi che il governo ha affermato di voler apportare al memorandum tra Roma e Tripoli sui migranti. “Mentre si annuncia di voler migliorare le cose – con soluzioni difficilmente realizzabili – si perpetuano ...

Migranti - l’appello al governo dei parlamentari per sospendere gli accordi Italia-Libia : "Gli accordi con la Libia contenuti nel Memorandum siglato nel 2017 e che il 3 novembre si avvia ad essere automaticamente rinnovato sono all’origine di una sistematica violazione dei Diritti Umani delle persone che tentano di fuggire da quello che è ormai considerato un vero e proprio inferno. Chiediamo che il governo italiano sospenda con effetto immediato gli accordi attualmente in essere": così l'appello al governo di alcuni parlamentari di ...

Governo immobile sulla guerra in Libia - altro che dossier immigrazione : Roma. Il dossier immigrazione è al centro del dibattito quando si parla dei rapporti Italia-Libia. Mercoledì il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha riferito alla Camera sul memorandum di intesa con lo stato nordafricano, che verrà rinnovato per i prossimi tre anni. Questa attenzione, tuttavia, un

Bugie e vigliaccheria : sugli accordi con la Libia questo governo fa peggio di Salvini : Una volta usavamo i nostri soldi per salvare vite in mare, per pagare mezzi e straordinari ai nostri uomini con Mare Nostrum e con la search and rescue in mare aperto. Ora li usiamo per pagare i libici affinché violino sistematicamente i diritti umani. In pochi anni abbiamo dimenticato ciò che siamo e ciò che siamo sempre stati, in nome di una emergenza costruita a tavolino.Continua a leggere

Migranti - Amnesty : “Il memorandum Italia-Libia va stracciato - inaccettabile pagare governo che commette torture sulle persone” : Il tavolo Asilo nazionale chiede che il memorandum Italia-Libia, prossimo alla scadenza triennale, non venga rinnovato, attraverso il tacito assenso come previsto dall’articolo 8 dell’accordo. “Va stracciato” dicono le associazioni durante una conferenza stampa a cui hanno preso parte anche i giornalisti Nello Scavo e Francesca Mannocchi. Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia afferma: ...

Migranti : Sciurba (Mediterranea) - 'con rinnovo accordo Libia governo sceglie la violenza' : Palermo, 30 ott. (Adnkronos) - “Fino a che punto i governi europei vogliono legittimare le milizie di un paese in guerra che agiscono in contiguità con trafficanti e torturatori?. Se lo chiede Alessandra Sciurba, portavoce di Mediterranea Saving Humans in seguito al “codice di condotta” per le Ong e

Gli accordi con la Libia e il governo giallorosso che scimmiotta la Lega : Nel film Good Bye, Lenin!, una donna tedesca entra in coma nell’ottobre del 1989, durante i festeggiamenti per il quarantesimo anniversario della Ddr. Quando si risveglia, otto mesi dopo, il suo Paese è totalmente trasformato: il muro di Berlino non c’è più, le due Germanie si stanno avviando verso la riunificazione. Per preservarla dallo shock psicologico, la famiglia le fa credere che nulla sia cambiato. Se quella storia fosse ambientata oggi, ...

Migranti - il 2 novembre scatta il rinnovo dell’accordo Italia-Libia. Ong : “Governo lo fermi - ora sanno delle torture nei lager” : A meno che il governo non decida di cancellarlo, il 2 novembre il memorandum tra Italia e Libia per la gestione dei flussi migratori voluto dal governo Gentiloni, con Marco Minniti ministro dell’Interno, si rinnoverà. E succederà nonostante le numerose testimonianze e prove sulle torture perpetrate all’interno dei centri di detenzione libici e le rivelazioni giornalistiche di Avvenire che, negli ultimi giorni, ha pubblicato le ...

Accordi Italia-Libia - lettera aperta per bloccarli : “Governo complice dell’orrore nei lager libici” : Una lettera aperta di 26 associazioni verrà presentata domani, per chiedere all'esecutivo di non rinnovare il memorandum Italia-Libia, che dal 2 novembre rischia di essere rinnovato per altri 3 anni. "In questo momento la Libia è un Paese instabile, bisognerebbe andare lì per favorire il processo di pace, e invece il meccanismo di esternalizzazione delle frontiere non fa altro che alimentare questo conflitto", denuncia Arci.Continua a leggere

Migranti : Open Migration - 'memorandum Italia-Libia sarà rinnovato senza intervento governo' : Palermo, 29 ott. (Adnkronos) - "Il 2 Novembre, senza un intervento del nostro governo, si rinnoverà il Memorandum d'intesa Italia-Libia. Si continuerà a dare appoggio alla cosiddetta Guardia Costiera libica e ad accettare i centri di detenzione in Libia pur di ridurre le partenze?". Così Open Migrat

Immigrazione - accordi Italia-Libia da rinnovare? Minniti : “Deciderà governo”. Maggioranza divisa : Il memorandum Italia-Libia negli ultimi tre anni ha regolato la politica tra i due Paesi in tema di Immigrazione. Un tentativo, operato dall’allora ministro dell’Interno Marco Minniti, di regolare gli sbarchi dei migranti, visto che il Paese nord africano è il luogo dal quale si registrano il maggior numero di partenze verso il nostro Paese. Accordo che ha suscitato più di una critica in questi anni, particolarmente per la collaborazione con la ...

C’è la prova che il governo italiano si è accordato coi trafficanti in Libia? : L’ex ministro dell’Interno italiano Marco Minniti (foto: Simona Granati – Corbis/Corbis via Getty Images) Il giornalista di Avvenire Nello Scavo ha scoperto grazie a una fonte anonima che uno dei più violenti trafficanti di essere umani della Libia ha partecipato a un incontro riservato che si è svolto in Italia il 27 maggio del 2017 al Cara di Mineo, vicino a Catania. Abd al-Rahman al-Milad – noto col soprannome di Bija – è ...

