Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 5 novembre 2019) “Mi dispiace mamma. Il mio viaggio all’estero non è andato bene. Ti amo così tanto! Sto morendo perché non posso respirare”. Un messaggio disperato che potrebbe giungere da una delle tante frontiere che separano il mondo di chi fugge dal mondo di chi dovrebbe accogliere. Potrebbe esser stato inviato dal confine tra Stati Uniti e Messico, da quello tra il Myanmar e il Bangladesh, dalle acque del Mediterraneo. E invece questo drammatico messaggio arriva dal cuore dell’Europa.A inviarlo è stata Pham Thi Tra’ My, una ventiseienne vietnamita, che ha scritto alla madre per l’ultima volta mentre si trovava a bordo del tir che mercoledì 23 ottobre è stato rinvenuto in una zonadell’Essex, nel sud-est dell’Inghilterra. Insieme alla giovane ragazza sono state ritrovate altre 38 persone, tra le ...

HuffPostItalia : Vite dimenticate in un parcheggio di un’area industriale - SigCostantina : @AlfonsoBonafede cercate di aiutare le loro famiglie il più possibile, che non vengano dimenticate, i loro cari si… - marilourella : 'Non è solo all’arte che @alfredoaccatino restituisce visibilità e valore, ma alla vita stessa degli artisti, alle… -