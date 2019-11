Infortunio de Ligt | la Juventus perde il difensore | la decisione di Sarri

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 5 novembre 2019)DE– Niente Lokomotiv Mosca per Matthijs De. Ilolandese ha riportato una distorsione alla caviglia sinistra durante il match contro il Torino, non ce la fa a recuperare per la sfida Champions. Il tecnico Maurizioha scelto di non convocarlo per la trasferta russa, decisiva in termini di qualificazione., chi gioca in difesa contro il Lokomotiv? Escluso dee il lungodegente Chiellini, l’allenatore bianconero dovrà scegliere il centrale da affiancare a Bonucci. I candidati sono Demiral e Rugani, che lottano per una maglia da titolare. Il ballottaggio sarà sciolto nelle prossime ore.L'articolode, lail: ladiCalcioWeb.

