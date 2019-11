Ciaschini | ”Davide Ancelotti è ancora giovane per rapportarsi con giocatori di un certo

Fonte : forzazzurri

(Di martedì 5 novembre 2019): Davidelo conosco da sempre, ha voglia e capacità, ma ècondi unlivello può essere difficile A Radio Marte, nella trasmissione “Si gonfia la rete”, è intervenuto Giorgio, storico collaboratore di, per parlare del Napoli, di Davidee di altro. Queste le sue parole: “Non ho fatto gli auguri a Carlo, non sapevo neanche fosse il suo onomastico. Ho letto del ritiro,non è mai stato d’accordo con i ritiri, ma alla luce di una gara particolare come Napoli-Salisburgo ci può stare. Non credo che il ritiro sia punitivo, di solito è un momento di maggiore concentrazione in cui la squadra si ritrova., in questo caso si tratta di una settimana di ritiro ed è un po’ pesante, credo che De Laurentiis voglia nuovamente il Napoli di una volta, ma è uno stimolo più che ...

