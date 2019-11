Migranti | gli effetti del decreto sicurezza | più irregolari e più illegalità e

PATTO ITALIA-LIBIA/ Gas e Migranti - le conseguenze dimenticate dagli "indignati" : In un momento in cui si chiede di disdire gli accordi tra Italia e Libia occorre ricordare alcuni dettagli che sono stati forse dimenticati

Gli 88 Migranti a bordo della nave Alan Kurdi sono sbarcati a Taranto questa mattina : Gli 88 migranti soccorsi nel Mediterraneo dalla nave Alan Kurdi della ong Sea Eye sono sbarcati questa mattina a Taranto, in Puglia. La nave era stata otto giorni in attesa che le fosse comunicato un porto sicuro in cui attraccare,

Migranti - in Grecia è stretta sull’accoglienza : stop ricorsi dopo rifiuto dell’asilo - detenzione più lunga - abolito criterio della “vulnerabilità” : Tornata nel 2019 a essere la principale porta di ingresso dei Migranti in Europa, la Grecia decide per la stretta sull’accoglienza. Il Parlamento di Atene ha adottato nella notte fra giovedì e venerdì un progetto di legge controverso che inasprisce le regole sui richiedenti asilo, nonostante le critiche da parte del Consiglio d’Europa e di numerose organizzazioni internazionali, fra cui Amnesty International. Il testo è stato votato dalla ...

Migranti : Smeriglio (Pd) - ‘rinnovo accordo con Libia fatto grave’ : Roma, 2 nov. (Adnkronos) – “Il rinnovo degli accordi con la Libia è una battuta d’arresto. A differenza delle condizioni in cui sono stati stipulati, sbagliando, oggi sappiamo bene tutto il male che hanno prodotto”. Lo afferma Massimiliano Smeriglio, europarlamentare eletto nelle liste del Pd.“Invece di rimettere in mano dei poveri disperati alla guardia costiera libica – prosegue l’esponente dem ...

L’Italia chiede a Tripoli una commissione per modificare gli accordi sui Migranti : Le richieste verteranno sul rispetto dei diritti umani nei centri di accoglienza dei migranti irregolari. Quartapelle (Pd): «Stracciare il Memorandum vuole dire restare a guardare da lontano le atrocità commesse in Libia»

Migranti : l’Italia chiede di modificare il memorandum - ma non cancellerà gli accordi con la Libia : Si conferma l'intenzione del governo italiano di mantenere attivo l'accordo sui flussi migratori, chiedendo di negoziare alcune modifiche che andranno quindi definite a un tavolo congiunto. Una richiesta, quella di convocare un tavolo di negoziati per rivedere il memorandum, in linea con quanto aveva affermato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, per cui l'accordo "può essere migliorato ma è innegabile come abbia contribuito attraverso il ...

Rinnovati gli accordi con la Libia sui Migranti. Orfini : una barbarie - Pd corresponsabile : "Gli accordi con la Libia sono stati Rinnovati. È una pessima giornata e di questa barbarie il mio partito è corresponsabile. A quelli che ci hanno risposto che le cose le vogliono cambiare spetta dimostrare di non essere semplicemente degli ipocriti". Lo twitta il parlamentare Pd Matteo Orfini, nettamente contrario al rinnovo del memorandum Italia-Libia sui migranti. Poi, in un lungo post su Facebook, Orfini torna sul tema: "Per me ...

Migranti - 80.000 esclusi dall'accoglienza. A gennaio del 2021 gli irregolari in Italia saranno 750.000 : Primo report firmato da ActionAid e Openpolis su cosa è cambiato dall'approvazione del decreto sicurezza. Raddoppiate le spese per i centri per il rimpatrio ma solo il 20 per cento degli espulsi viene effettivamente rimandato indietro.

Per Minniti gli accordi con la Libia sui Migranti vanno cambiati. Non disdetti : “Gli otto articoli di quel Memorandum non sono le Tavole della Legge. Non è immodificabile. Resto però dell'avviso che non lo si possa cambiare in maniera unilaterale. Dobbiamo tentare delle modifiche concordate”. In un intervista a la Repubblica, l'ex ministro dell'Interno del governo Gentiloni replica così al quotidiano che gli chiede se non prova imbarazzo per il fatto che oggi il Pd è costretto a confrontarsi con quel Memorandum da lui ...

Migranti - l’appello al governo dei parlamentari per sospendere gli accordi Italia-Libia : "Gli accordi con la Libia contenuti nel Memorandum siglato nel 2017 e che il 3 novembre si avvia ad essere automaticamente rinnovato sono all’origine di una sistematica violazione dei Diritti Umani delle persone che tentano di fuggire da quello che è ormai considerato un vero e proprio inferno. Chiediamo che il governo italiano sospenda con effetto immediato gli accordi attualmente in essere": così l'appello al governo di alcuni parlamentari di ...

Grecia - il governo vuole spostare 25mila Migranti dalle isole alla terraferma. Ma gli arrivi dalla Turchia non si arrestano : Il governo di Atene ha varato un piano straordinario per spostare 25mila migranti dalle isole alla terraferma, redistribuendo quote di rifugiati e richiedendo asilo in hotel e appartamenti su tutto il territorio nazionale. La misura, tuttavia, difficilmente risolverà il problema perché gli arrivi non si arrestano e la congestione sembra non avere fine. Con una aggravante: gli alberghi che lo scorso anno hanno ospitato migranti e rifugiati al ...

Minacce di morte a don Biancalani - il parroco che accoglie i Migranti : Una cartolina con "baci da Riccione" indirizzata a Massimo Biancalani, piena di insulti e Minacce di morte per il suo impegno a favore degli immigrati