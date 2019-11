Italia-Ecuador | Ottavi Mondiali U17 2019 | data | programma | orari e tv

Fonte : oasport

(Di lunedì 4 novembre 2019) Saràaglidi finale deiUnder 17 di calcio. Gli azzurrini di Carmine Nunziata hanno chiuso la prima fase con una sconfitta contro il Paraguay per 2-1 ed hanno terminato al secondo posto nel girone. Un piazzamento che ha dunque assegnato l’all’, mentre il Paraguay, che ha vinto il raggruppamento, si troverà di fronte l’Argentina., sfida valevole per glidi finale del Mondiale Under 17 di calcio, si giocherà giovedì 7 Novembre alle ore 20.30. Prevista la diretta televisiva in chiaro su Sky Sport HD ed in streaming su SkyGo. ILCOMPLETO DIGIOVEDI’ 7 NOVEMBRE Ore 20.30Diretta TV: Sky Sport HD Diretta streaming: SkyGo CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL CALCIO Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca ...

sportface2016 : Mondiale #Under17 , l'#Italia perde ma non si ferisce | Il Paraguay passa 2-1, ma ora per gli azzurrini c'è l'Ecuad… - Jones_FO : Al Mondiale #Under17 una brutta Italia perde 2-1 in rimonta, chiude seconda nel girone... ed evita lo spauracchio a… - GiornoNovara : Esordio Mundial per Tommaso Barbieri. L’Italia già qualificata ai quarti trova l’Ecuador -