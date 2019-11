Fonte : wired

(Di lunedì 4 novembre 2019) L’aspetto è quello di una sfera… magica. E un po’ lo è: Homey è un piccolo hub che permette ditutte le apparecchiature domotiche, semplificando l’automazione della. Sviluppato dalla olandese Athom a partire dal 2014, da poco è arrivato sul mercato con la versione 3.0, che abbiamo testato per verificarne le potenzialità. In soldoni, come funziona e quanto è davvero utile averlo in? Cos’è Homey? Tecnicamente Homey è uno smart home hub, dotato di processore da 1 GHz e memoria da 512 Mb, al quale è possibile collegare un bel po’ di dispositivi domotici e accedervi per gestirli, ma non solo. Una volta collegati a Homey, ipossono essere collegati tra loro, via app, creando scene (flows) nelle quali si consente a un dispositivo di rispondere automaticamente all’ input specifico di un altro. L’hub può gestire wi-fi, bluetooth, ...

MilanoCitExpo : Il gadget che ti fa controllare tutti gli altri gadget di casa #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - Kataklinsmann : @vale__ci @santinilore79 Anzi, se proprio volete ringraziarlo per l’ospitalità, so che apprezzerebbe particolarment… - flyinglying : RT @darkesthouvr: Comunque quest'anno il Comics ha fatto schifo, hanno privatizzato e messo tutto a pagamento, anche i semplici stand che v… -