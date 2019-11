Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 4 novembre 2019) Il calcio è lo sport che misura meno bene degli altri la differenza di prestazioni e quindi di abilità, specialmente se la differenza tra i due contendenti non è ampia. È l’unico sport dove nella singola partita anche una piccola squadra contro una grande ha qualche chance concreta di uscire con un risultato utile. La ragione sta nel fatto che fare goal (il punto a calcio) è difficile, il che essenzialmente dipende dalle misure delle porte, che non sono ben calibrate rispetto alla precisione che riesce ad avere coi piedi e con un pallone anche un calciatore di primo livello, che viene fuori da una selezione di decine di migliaia di semiprofessionisti e professionisti. Dato che può risultare per qualcuno un’affermazione sorprendente, qui accenno solo che in ciascuno dei 5 maggiori Campionati Europei si fanno ogni anno dai 9.000 ai 10.000 tiri e che ogni anno sono stabilmente ...

napolista : Esiste l'automobile a guida automatica, non può esistere l'arbitro automatico? In realtà esiste già - ilNapolista -